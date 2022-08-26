Раки, Девы и Водолеи. Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 августа

Кто из знаков зодиака готов к любви, а кому предстоят неприятности?

Кто родился 26 августа?

Маколей Калкин (1980). Голливудский актер, известный детскими ролями в фильмах "Один дома" и "Один дома. Затерявшийся в Нью-йорке".

Мать Тереза (наст. имя Агнес Гондже Бояджиу), католическая монахиня албанского происхождения, блаженная (2003), жившая в Индии, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979).

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Овен

Сегодня удачный день для начала ремонта и дел по дому. Если давно хотели заняться обустройством быта — самое время. Считает астролог Марина Скади.

Телец

Проведите день с родными в атмосфере спокойствия и уюта, избегая громких мероприятий и шумных компаний.

Близнецы

А вот Близнецам стоит выбраться из дома, ведь сегодня звезды обещают познакомить вас с важным человеком в вашем будущем.

Рак

Будьте готовы к тому, что можете испытывать усталость целый день, что может повлиять на ваше настроение. Если есть возможность — дайте себе отдохнуть.

Лев

Львы почувствуют сексуальную притягательность. Проведите вечер с любимым человеком.

Дева

Сегодня будет тяжело контролировать эмоции, поэтому старайтесь избегать споров и ссор с близкими.

Весы

Сегодня важный день для принятия решения — оно повлияет на вашу жизнь. Поэтому хорошо обдумайте все.

Скорпион

Сегодня есть риск совершить импульсивную и в последствии ненужную покупку. Не поддавайтесь на соблазны.

Стрелец

Сегодня прислушайтесь не к сердцу, а к разуму. Будьте решительны и тогда все получится.

Козерог

Вашим родным не хватает вашего внимания. Уделите им время, проявив заботу.

Водолей

Сегодня хороший день, чтобы сделать работу над ошибками и осознать, где вы были неправы.

Рыбы

Удачный день для общения с начальством на работе.