Раки, Девы и Водолеи. Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 августа
Кто из знаков зодиака готов к любви, а кому предстоят неприятности?
Кто родился 26 августа?
Маколей Калкин (1980). Голливудский актер, известный детскими ролями в фильмах "Один дома" и "Один дома. Затерявшийся в Нью-йорке".
Мать Тереза (наст. имя Агнес Гондже Бояджиу), католическая монахиня албанского происхождения, блаженная (2003), жившая в Индии, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979).
Овен
Сегодня удачный день для начала ремонта и дел по дому. Если давно хотели заняться обустройством быта — самое время. Считает астролог Марина Скади.
Телец
Проведите день с родными в атмосфере спокойствия и уюта, избегая громких мероприятий и шумных компаний.
Близнецы
А вот Близнецам стоит выбраться из дома, ведь сегодня звезды обещают познакомить вас с важным человеком в вашем будущем.
Рак
Будьте готовы к тому, что можете испытывать усталость целый день, что может повлиять на ваше настроение. Если есть возможность — дайте себе отдохнуть.
Лев
Львы почувствуют сексуальную притягательность. Проведите вечер с любимым человеком.
Дева
Сегодня будет тяжело контролировать эмоции, поэтому старайтесь избегать споров и ссор с близкими.
Весы
Сегодня важный день для принятия решения — оно повлияет на вашу жизнь. Поэтому хорошо обдумайте все.
Скорпион
Сегодня есть риск совершить импульсивную и в последствии ненужную покупку. Не поддавайтесь на соблазны.
Стрелец
Сегодня прислушайтесь не к сердцу, а к разуму. Будьте решительны и тогда все получится.
Козерог
Вашим родным не хватает вашего внимания. Уделите им время, проявив заботу.
Водолей
Сегодня хороший день, чтобы сделать работу над ошибками и осознать, где вы были неправы.
Рыбы
Удачный день для общения с начальством на работе.