Раки, Діви та Водолії. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 серпня

Хто зі знаків зодіаку готовий до кохання, а на кого чекають неприємності?

Хто народився 26 серпня?

Маколей Калкін (1980). Голлівудський актор, відомий дитячими ролями у фільмах "Сам удома" та "Сам удома. Загублений у Нью-Йорку".

Мати Тереза (наст. ім'я Аґнес Ґондже Бояджіу), католицька черниця албанського походження, блаженна (2003), яка жила в Індії, гуманітарна діячка, яка заснувала Орден Милосердя, лауреат каНобелівської премії миру (1979).

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Овен

Сьогодні вдалий день для початку ремонту й домашніх справ. Якщо давно хотіли зайнятися облаштуванням побуту, саме час, вважає астрологиня Марина Скаді.

Телець

Проведіть день із рідними в атмосфері спокою та затишку, уникаючи гучних заходів і галасливих компаній.

Близнюки

А ось Близнюкам варто вибратися з дому, адже сьогодні зірки обіцяють познайомити вас із важливою людиною у вашому майбутньому.

Рак

Будьте готові до того, що можете відчувати втому цілий день, що може вплинути на ваш настрій. Якщо є можливість, дайте собі відпочити.

Лев

Леви відчують сексуальну привабливість. Проведіть вечір із коханою людиною.

Діва

Сьогодні буде важко контролювати емоції, тому намагайтеся уникати суперечок і сварок із близькими.

Терези

Сьогодні важливий день для ухвалення рішення — воно вплине на ваше життя. Тому добре обміркуйте все.

Скорпіон

Сьогодні є ризик зробити імпульсивну та згодом непотрібну покупку. Не піддавайтеся на спокуси.

Стрілець

Сьогодні прислухайтеся не до серця, а до розуму. Будьте рішучими, і тоді все вийде.

Козеріг

Вашим рідним не вистачає вашої уваги. Приділіть їм час, виявивши турботу.

Водолій

Сьогодні хороший день, щоб зробити роботу над помилками й усвідомити, де ви не мали рацію.

Риби

Вдалий день для спілкування з начальством на роботі.