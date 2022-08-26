Солнце в знаке Девы. Астропрогноз на конец августа и начало сентября 2022

Каким будет период с 23 по 27 августа? Узнайте в астрологическом прогнозе.

По словам астролога Софии Литвиновой, 23 августа достаточно сложный на эмоции день. Луна, двигаясь вокруг Земли, становится в наиболее удаленную точку от нашей планеты. Мы можем почувствовать головокружение, едва ли не потерять сознание. В ближайшие дни будем цепляться за прошлое, воспоминания. Возможны рассеянность и невнимательность, а потому важно четко следить за событиями. Не рекомендуется брать и отдавать долги, а также следует остерегаться кредитов!

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24 августа Луна будет находиться под влиянием Льва, а значит мы склонны к вспыльчивости и растрачиванию денег на ненужные предметы. Период с 12:40 до 16:10 неблагоприятен для планирования, подписания договоров, росписи или новых покупок.

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С утра 26 по утро 27 августа будет длиться Новолуние. В этот период Меркурий находится в разрушительном первом градусе Весов. Это значит, что нас ждет потеря равновесия, эмоциональные срывы, возможна повышенная тревожность из-за несостоявшихся встреч. Кто-то подвел и мы испытываем негодование. Астролог рекомендует держать себя в руках, ведь можно очень и надолго поругаться с близкими. Кроме того, период Новолуния позволит сосредоточиться на финансовых делах.