Сонце в знаку Діви. Астропрогноз на кінець серпня та початок вересня 2022 року

Яким буде період із 27 серпня по 7 вересня? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі.

За словами астрологині Софії Литвинової, 27 серпня — досить складний на емоції день. Місяць, рухаючись навколо Землі, стає найвіддаленішою точкою від нашої планети. Ми можемо відчути запаморочення, мало не знепритомніти. Найближчими днями чіплятимемося за минуле, спогади. Можливі розсіяність і неуважність, а тому важливо чітко стежити за подіями. Не рекомендується брати й віддавати борги, а також слід остерігатися кредитів!

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Наприкінці серпня Місяць перебуватиме під впливом Лева, а значить, ми схильні до запальності й витрачання грошей на непотрібні предмети. Період несприятливий для планування, підписання договорів, розпису чи нових покупок.

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Із ранку 26 до ранку 27 серпня триватиме молодий місяць. У цей період Меркурій перебуває в першому руйнівному градусі Терезів. Це означає, що на нас чекає втрата рівноваги, емоційні зриви, можлива підвищена тривожність через зустрічі, що не відбулися. Хтось підвів і ми відчуваємо обурення. Астрологиня рекомендує тримати себе в руках, адже можна дуже сильно надовго посваритися з близькими. Крім того, період молодика дозволить зосередитися на фінансових справах.