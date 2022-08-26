В Сети появились фото шикарного отеля-поезда из ЮАР

Поезд-отель поставили на вечную стоянку на заброшенном железнодорожном мосту в национальном парке Крюгера

В ЮАР открыли уникальный отель-поезд под названием Kruger Shalati. Большинство номеров расположены в отремонтированных вагонах с видом на долину реки и дикую природу.

Списанный поезд поставили на стоянку на заброшенном мосту в национальном парке Крюгера в Южной Африке.

[ + – ] Поезд-отель Kruger Shalati Фото: Kruger Shalati [ + – ] Поезд-отель Kruger Shalati Фото: Kruger Shalati

Постояльцам доступен 31 номер, 24 из которых располагаются в отреставрированных вагонах прямо на мосту.

Еще семь роскошных номеров, включая люкс для новобрачных, находятся в "Доме у моста".

300-метровый мост Селати, на котором "припарковали" поезд-отель, был построен через реку Саби в 1912 году. По нему ходил поезд, доставляющий гостей в Национальный парк.

[ + – ] Поезд-отель Kruger Shalati Фото: Kruger Shalati [ + – ] Поезд-отель Kruger Shalati Фото: Kruger Shalati

Публика любовалась из окон поезда на диких зверей, после прогулок они ночевали в своих купе, слушая всю ночь звуки дикой природы, наутро поезд отправлялся к следующей остановке.

Концепция отеля отсылает к этому историческому путешествию.

Долгое время мост стоял заброшенным, как и вся железнодорожная линия. Перед тем, как сделать его местом стоянки для поезда-отеля, мост прошел специальную экспертизу, чтобы убедиться, что его конструкции надежны и безопасны для использования.

Гостям обещают шикарный вид на дикую природу, а "изюминкой" Kruger Shalati стал небольшой спа-комплекс с парящим над рекой джакузи.

[ + – ] Номера в поезде-отеле весьма комфортабельны Фото: Kruger Shalati [ + – ] Номера в поезде-отеле весьма комфортабельны Фото: Kruger Shalati

Интерьер гостиничных номеров описывают, как "торжество африканского дизайна в сочетании с местным искусством и ремесленными традициями".

Стоимость ночи в уникальном отеле составляет 7 950 южноафриканских рэндов, это около 116 долларов США.

[ + – ] Поезд-отель Kruger Shalati

Угощают гостей блюдами африканской кухни и они могут отправиться на два сафари-тура в день.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых шикарных поездах, которые курсируют в разных странах мира, предлагая своим гостям роскошную обстановку, впечатляющие виды и изысканную кухню. Знаменитый "Восточный экспресс" тоже есть в списке, но он далеко не единственный в своем роде.