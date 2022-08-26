В Сети появились фото шикарного отеля-поезда из ЮАР
Поезд-отель поставили на вечную стоянку на заброшенном железнодорожном мосту в национальном парке Крюгера
В ЮАР открыли уникальный отель-поезд под названием Kruger Shalati. Большинство номеров расположены в отремонтированных вагонах с видом на долину реки и дикую природу.
Списанный поезд поставили на стоянку на заброшенном мосту в национальном парке Крюгера в Южной Африке.
Постояльцам доступен 31 номер, 24 из которых располагаются в отреставрированных вагонах прямо на мосту.
Еще семь роскошных номеров, включая люкс для новобрачных, находятся в "Доме у моста".
300-метровый мост Селати, на котором "припарковали" поезд-отель, был построен через реку Саби в 1912 году. По нему ходил поезд, доставляющий гостей в Национальный парк.
Публика любовалась из окон поезда на диких зверей, после прогулок они ночевали в своих купе, слушая всю ночь звуки дикой природы, наутро поезд отправлялся к следующей остановке.
Концепция отеля отсылает к этому историческому путешествию.
Долгое время мост стоял заброшенным, как и вся железнодорожная линия. Перед тем, как сделать его местом стоянки для поезда-отеля, мост прошел специальную экспертизу, чтобы убедиться, что его конструкции надежны и безопасны для использования.
Гостям обещают шикарный вид на дикую природу, а "изюминкой" Kruger Shalati стал небольшой спа-комплекс с парящим над рекой джакузи.
Интерьер гостиничных номеров описывают, как "торжество африканского дизайна в сочетании с местным искусством и ремесленными традициями".
Стоимость ночи в уникальном отеле составляет 7 950 южноафриканских рэндов, это около 116 долларов США.
Угощают гостей блюдами африканской кухни и они могут отправиться на два сафари-тура в день.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых шикарных поездах, которые курсируют в разных странах мира, предлагая своим гостям роскошную обстановку, впечатляющие виды и изысканную кухню. Знаменитый "Восточный экспресс" тоже есть в списке, но он далеко не единственный в своем роде.