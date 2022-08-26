Ким Кардашьян обыграла Хиллари Клинтон в юридической викторине

Ким выиграла со счетом 11:4

Ким Кардашьян приятно удивила своих поклонников, победив Хиллари Клинтон в юридической викторине. Об этом пишет People.

Дамы соревновались во время съемок документального сериала "Отважные" (Gutsy) для Apple TV+. Авторами проекта являются сама Хиллари Клинтон и ее дочь Челси.

Премьера состоится в сентябре. Зрителям уже пообещали "приключения в компании самых бесстрашных женщин мира, от знаменитостей до других вдохновляющих героинь".

На викторине Ким и Хиллари нужно было быстро отвечать на вопросы по юридической тематике, которые задавала Челси.

[ + – ] Юридическая викторина между Ким Кардашьян и Хиллари Клинтон Фото: Скриншот

И Ким Кардашьян победила со счетом 11:4. Успех звезды реалити-шоу Клинтон, бывший кандидат в президенты от Демократической партии и госсекретарь назвала "впечатляющей".

В свое оправдание она сказала, что закончила юридический факультет Йельского университета 50 лет назад и могла многое подзабыть.

[ + – ] Юридическая викторина между Ким Кардашьян и Хиллари Клинтон

А вот Ким Кардашьян только учится профессии юриста.

Ее отец, Ким Роберт Кардашьян, был известным юристом, среди клиентов был скандально известный футболист О. Джей Симпсон.

Сама Ким заинтересовалась юриспруденцией несколько лет назад, когда включилась в кампанию по поддержке несправедливо осужденных женщин и добилась успеха.

Сейчас знаменитость изучает право вместе и уже прошла стажировку в юридической фирме в Сан-Франциско.

В конце прошлого года, с третьей попытки, Ким сдала экзамен для юристов-первокурсников — так называемый baby bar exam.

Ким рассказала, что это было нелегко и она даже заплакала, когда получила письмо с извещением о том, что она сдала экзамен.

Хилллари и Челси сказали, что их порадовало упорство, с которым Кардашьян постигает сложную профессию. И Хиллари Клинтон пообещала помочь Ким в ее правозащитной деятельности.