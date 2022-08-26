Кім Кардаш'ян обіграла Гілларі Клінтон у юридичній вікторині

Кім виграла з рахунком 11:4

Кім Кардаш'ян приємно здивувала своїх шанувальників, перемігши Гілларі Клінтон у юридичній вікторині. Про це пише People.

Жінки змагалися під час зйомок документального серіалу "Відважні" (Gutsy) для Apple TV+. Авторами проєкту є сама Гілларі Клінтон та її дочка Челсі.

Прем'єра відбудеться у вересні. Глядачам вже пообіцяли "пригоди в компанії найбезстрашніших жінок світу, від знаменитостей до інших героїнь, що надихають".

На вікторині Кім та Гілларі потрібно було швидко відповідати на питання з юридичної тематики, які ставила Челсі.

[ + – ] Юридична вікторина між Кім Кардаш'ян та Гілларі Клінтон Фото: Скриншот

І Кім Кардаш'ян перемогла з рахунком 11:4. Успіх зірки реаліті-шоу Клінтон, колишня кандидатка у президенти від Демократичної партії та держсекретар назвала "вражаючою".

На своє виправдання вона сказала, що закінчила юридичний факультет Єльського університету 50 років тому і могла багато чого забути.

[ + – ] Юридична вікторина між Кім Кардаш'ян та Гілларі Клінтон

А ось Кім Кардаш'ян лише навчається професії юриста.

Її батько Кім Роберт Кардаш'ян був відомим юристом, серед клієнтів був скандально відомий футболіст О. Джей Сімпсон.

Сама Кім зацікавилася юриспруденцією кілька років тому, коли включилася до кампанії з підтримки несправедливо засуджених жінок і досягла успіху.

Зараз знаменитість вивчає право і вже пройшла стажування в юридичній фірмі Сан-Франциско.

Наприкінці минулого року, з третьої спроби, Кім склала іспит для юристів-першокурсників — так званий baby bar exam.

Кім розповіла, що це було нелегко і вона навіть заплакала, коли отримала листа з повідомленням про те, що вона склала іспит.

Гілларі та Челсі сказали, що їх порадувала завзятість, з якою Кардаш'ян опановує складну професію. І Гілларі Клінтон пообіцяла допомогти Кім у її правозахисній діяльності.