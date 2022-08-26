Простой рецепт. Как приготовить чипсы из нута

Чипсы обычно ассоциируются с вредной пищей, но если использовать нут – блюдо получится даже полезным

Многие любят перекусывать чипсами, или начос с соусами вроде гуакамоле, но это не слишком здоровая еда. А во время просмотра любимого сериала, или шоу хочется чем-то похрустеть.

К тому же, как оказалось, чипсы входят в тройку блюд, которые быстрее всего вызывают привыкание. Обогнали чипсы только пицца и шоколад.

Чипсы из нута – отличная здоровая альтернатива вредным картофельным чипсам из пачки. И ими куда проще насытится. К тому же их можно брать с собой в дорогу.

Подавать их можно с любым любимым дипом: хумусом, гуакамоле, цацики, или баба-ганушем. Словом, это идеальная закуска. Рецепт нутовых чипсов очень прост, и потребуется всего шесть-семь ингредиентов.

Нутовые чипсы

Ингредиенты:

Нутовая мука — 130 г

Соль — полчайной ложки

Щепотка сушеного чеснока и щепотка сушеного лука

Немного паприки

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Вода — 3-4 ст.л.

Разогрейте духовку до 170 °C. Смешайте в миске все сухие ингредиенты. Нутовую муку можно купить готовой. А можно приготовить самому.

Сухой нут нужно просто измельчить в кухонном комбайне, или в блендере. Просеять через сито и те частички, что останутся на сите – смолоть в кофемолке. Хранить нутовую муку надо в герметичном контейнере в прохладном и сухом месте. Нутовая мука имеет легкий гороховый привкус. А если предварительно нут слегка запечь в раскаленной духовке и потом смолоть, то она приобретет ореховый вкус и отлично подойдет для сладкой выпечки.

[ + – ] Нутовую муку приготовить очень просто самостоятельно Фото: Скриншот

Когда все сухие ингредиенты перемешаны, добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте снова. Добавляйте воду по столовой ложке, вымешивайте тесто, пока масса не станет однородной.

На противень выложите лист пергамента. А чтобы сформировать тонкие чипсы, раскатайте нутовое тесто между двумя листами пергамента, посыпанными нутовой мукой. Нарежьте, как вам захочется, но треугольными чипсами удобней зачерпывать дип.

Выложите нутовые треугольники на противень. При желании посыпьте небольшим количеством соли или любимыми специями.

Выпекайте в течение 8-10 минут.