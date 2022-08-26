Простий рецепт. Як приготувати чипси з нуту

Чипси зазвичай асоціюються зі шкідливою їжею, але якщо використовувати нут — страва вийде навіть корисною

Багато хто любить перекушувати чипсами, або начос із соусами на кшталт гуакамоле, але це не надто здорова їжа. А під час перегляду улюбленого серіалу, чи шоу хочеться чимось похрумтіти.

До того ж, як виявилося, чипси входять до трійки страв, які найшвидше викликають звикання. Обігнали чипси лише піца та шоколад.

Чипси з нуту — чудова альтернатива шкідливим картопляним чипсам з пачки. І ними набагато простіше насититься. До того ж, їх можна брати з собою в дорогу.

Подавати їх можна з будь-яким улюбленим дипом: хумусом, гуакамоле, дзадзикі або баба-ганушем. Загалом, це ідеальна закуска. Рецепт нутових чипсів дуже простий, і знадобиться всього шість-сім інгредієнтів.

Нутові чипси

Складові:

Нутове борошно — 130 г

Сіль — пів чайної ложки

Дрібка сушеного часнику та дрібка сушеної цибулі

Трохи паприки

Розпушувач — 1 ч. л.

Оливкова олія — 1 ст. л.

Вода — 3-4 ст. л.

Розігрійте духовку до 170°C. Змішайте в мисці сухі інгредієнти. Нутове борошно можна купити готовим. А можна приготувати самому.

Сухий нут потрібно просто подрібнити в кухонному комбайні або в блендері. Просіяти через сито і ті частинки, що залишаться на ситі — змолоти в кавомолці. Зберігати нутове борошно треба в герметичному контейнері в прохолодному і сухому місці. Нутове борошно має легкий гороховий присмак. А якщо попередньо нут злегка запекти в розпеченій духовці і потім змолоти, то воно набуде горіхового смаку і чудово підійде для солодкої випічки.

[ + – ] Нутове борошно дуже просто приготувати самостійно Фото: Скриншот

Коли всі сухі інгредієнти перемішані, додайте оливкову олію і знову ретельно перемішайте. Додайте воду по столовій ложці, вимішуйте тісто, поки маса не стане однорідною.

На деко викладіть лист пергаменту. А щоб сформувати тонкі чипси, розкачайте нутове тісто між двома листками пергаменту, посипаними нутовим борошном. Наріжте, як заманеться, але трикутними чипсами зручніше зачерпувати дип.

Викладіть нутові трикутники на лист. За бажанням посипте невеликою кількістю солі або улюбленими спеціями.

Випікайте протягом 8-10 хвилин.