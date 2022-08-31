В сети вспомнили о рекламе с Горбачевым для Louis Vuitton и бренда пиццы

Михаил Горбачев был самым публичным генсеком СССР и его съемки в кампейнах стали сенсацией

В 91 год скончался первый и последний президент СССР, а также последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он прославился, как самый публичный и самый молодой генсек, а также стал идолом поп-культуры, снявшись в рекламе Pizza Hut и французского модного дома Louis Vuitton. Об этом пишет Meduza.

Михаил Горбачев выгодно отличался от прочих генсеков, или "кремлевских старцев", как их прозвали в народе. Свой пост он занял в 1985 году, когда ему было всего 54 года. Он бесстрашно выходил в народ, общаясь с прохожими, везде брал с собой свою супругу, Раису, которая стала первой леди в современном понимании этого слова. И волновала советских жителей своими модными и стильными нарядами.

В 1990-м Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира, получив ее "в знак признания его ведущей роли в мирном процессе". Стал обладателем "Грэмми" в 2004 году в номинации "Лучший текстовый альбом для детей" за озвучивание музыкальной сказки композитора Сергея Прокофьева "Петя и Волк".

На Западе Михаила Горбачева прозвали Горби и он стал настоящим героем поп-культуры. Именно он является соучредителем "Новой газеты" и фонда имени себя самого.

Так что немудрено, что самый публичный генсек стал в итоге и героем рекламы. Причина была прозаична, после развала СССР Михаил Горбачев нуждался в деньгах, главным образом для финансирования своих общественных организаций и своего фонда.

На выборах президента России в 1996-м Горбачев набрал 0,51% голосов, заняв седьмое место из десяти кандидатов. На родине он был непопулярен, но на Западе Горби уважали и любили, так что компания PepsiCo, которой в то время принадлежала Pizza Hut, и которая открыла первые пиццерии в Москве в 1990 году, называя это сделкой века, приняла решение привлечь Горбачева к съемкам рекламном кампейне.

[ + – ] Михаил Горбачев и Том Дербишир Фото: Financial Times

Арт-директор рекламного агентства BBDO Group Тед Шейн и копирайтер Том Дербишир решили использовать образ популярного Горби. Ролик был снят в Москве для американского рынка и обошелся в миллион долларов, включая гонорар Горбачева.

[ + – ] Реклама Pizza Hut 1997 года с Михаилом Горбачевым

В нем посетители пиццерии, представители советского и постсоветского поколений спорят о политическом наследии Горбачева: "Это из-за него у нас политическая нестабильность! – Это из-за него у нас свобода!" и сходятся на том, что благодаря Горби в Москве есть Pizza Hut.

Позже, дочь Дербишира, Мэдисон, рассказывала, что Горбачев опоздал на два часа на съемки и именно он предложил снять в рекламе свою внучку.

Французский дом моды Louis Vuitton снял Михаила Горбачева в стильном кампейне для Art du Voyage (Искусство путешествовать), посвященного путешествиям в 2007 году. В дальнейшем фото было опубликовано в Vogue.

[ + – ] Реклама Louis Vuitton

На снимке пожилой и элегантный Горби едет в дорогом авто с дорожной сумкой Louis Vuitton, намекая на то, что именно его заслуга в том, что советские люди наконец смогли путешествовать свободно. Размер гонорара остался тайной, снимали последнего генсека в Берлине.

Но был и третий рекламный ролик с участием Горбачева, снятый в 2000 году и менее известный, чем два предыдущих. В нем Горби рекламировал Национальные железные дороги Австрии (OBB).

[ + – ] Горбачев в рекламе Национальных железных дорог Австрии

В нем он был немногословен: просто несколько раз восклицал "Перестройка!", восхищаясь качеством австрийских железных дорог и поездов.