У мережі згадали про рекламу з Горбачовим для Louis Vuitton і бренду піци

Михайло Горбачов був найпублічнішим генсеком СРСР, і його зйомки в кампейнах стали сенсацією.

У 91 рік помер перший і останній президент СРСР, а також останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов. Він прославився як найпублічніший і наймолодший генсек, а також став ідолом поп-культури, знявшися в рекламі Pizza Hut і французького модного будинку Louis Vuitton. Про це пише Meduza.

Михайло Горбачов вигідно відрізнявся від інших генсеків, чи "кремлівських старців", як їх прозвали в народі. Свою посаду він обійняв у 1985 році, коли йому було лише 54 роки. Він безстрашно виходив у народ, спілкуючися з перехожими, скрізь брав із собою свою дружину Раїсу, яка стала першою леді в сучасному розумінні цього слова та хвилювала радянських мешканців своїми модними й стильними вбраннями.

1990-го Горбачов став лауреатом Нобелівської премії миру, отримавши її "на знак визнання його провідної ролі в мирному процесі". Став володарем "Греммі" у 2004 році в номінації "Найкращий текстовий альбом для дітей" за озвучення музичної казки композитора Сергія Прокоф'єва "Петрик і Вовк".

На Заході Михайла Горбачова прозвали Горбі, і він став справжнім героєм поп-культури. Саме він є співзасновником "Нової газети" й фонду імені себе самого.

Так що не дивно, що найгромадськіший генсек став у підсумку й героєм реклами. Причина була прозаїчна: після розвалу СРСР Михайло Горбачов потребував грошей, головним чином для фінансування своїх громадських організацій і свого фонду.

На виборах президента Росії 1996-го Горбачов набрав 0,51% голосів, посівши сьоме місце з десяти кандидатів. На батьківщині він був непопулярний, але на Заході Горбі поважали та любили, так що компанія PepsiCo, якій на тод належала Pizza Hut і яка відкрила перші піцерії в Москві у 1990 році, називаючи це угодою століття, ухвалила рішення залучити Горбачова до зйомок у рекламному кампейні.

[ + – ] Михайло Горбачов і Том Дербішир Фото: Financial Times

Артдиректор рекламної агенції BBDO Group Тед Шейн і копірайтер Том Дербішир вирішили використати образ популярного Горбі. Ролик зняли в Москві для американського ринку, і він коштував мільйон доларів, включаючи гонорар Горбачова.

[ + – ] Реклама Pizza Hut 1997 року з Михайлом Горбачовим

У ньому відвідувачі піцерії, представники радянського та пострадянського поколінь, сперечаються про політичну спадщину Горбачова: "Це через нього в нас політична нестабільність! — Це через нього в нас свобода!" — і сходяться на тому, що завдяки Горбі в Москві є Pizza Hut.

Пізніше дочка Дербішира Медісон розповідала, що Горбачов запізнився на дві години на зйомки, і саме він запропонував зняти в рекламі свою онуку.

Французький дім моди Louis Vuitton зняв Михайла Горбачова в стильному кампейні для Art du Voyage (Мистецтво подорожувати), присвяченого подорожам у 2007 році. Надалі фото було опубліковане у Vogue.

[ + – ] Реклама Louis Vuitton

На знімку літній і елегантний Горбі їде в дорогому авто з дорожньою сумкою Louis Vuitton, натякаючи на те, що саме його заслуга в тому, що радянські люди нарешті змогли вільно подорожувати. Розмір гонорару залишився таємницею, знімали останнього генсека в Берліні.

Але був і третій рекламний ролик за участю Горбачова, знятий у 2000 році та менш відомий, ніж два попередні. У ньому Горбі рекламував Національну залізницю Австрії (OBB).

[ + – ] Горбачов у рекламі Національної залізниці Австрії

У ньому він був небагатослівним: просто кілька разів вигукував "Перебудова!" — захоплюючись якістю австрійської залізниці та потягів.