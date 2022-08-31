Прогноз таро на 31 августа 2022. Что обещают карты всем знакам зодиака

Каким будет день для представителей зодиакального круга, по мнению карт таро.

Предлагаем рассмотреть таро-прогноз дня на 31 августа 2022 года. Что обещают карты всем знакам зодиака. По информации астролога и таролога Анжелы Перл.

Овен

Карта дня "Умеренность"

Рассудительность, отказ от излишеств и сознательное потребление – то, что вам сейчас будет полезно. Кроме того, эта карта указывает на исцеление, установление баланса, партнерство и творчество.

Телец

Карта дня "Паж Мечей"

Вас будут недооценивать, а ваши инициативы отвергать. Но, несмотря на то, что вам наверняка неприятно слышать все это, постарайтесь дистанцироваться от собственных амбиций и найти рациональное зерно в том, что вам говорят. Оно действительно есть.

Близнецы

Карта дня "Пятерка Мечей"

Выберите сторону света! Вам предстоит битва с лицемерием и ложью. И если Вы будете честны и спокойны — Вы выиграете.

Рак

Карта дня "Туз жезлов"

Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. Постарайтесь успеть сделать как можно больше – все, сделанное в этот день, принесет и прибыль, и радость.

Лев

Карта дня "Шестерка Мечей"

Вас ждут трудности на работе. Возможно, будет нелегко в отношениях или в семье. Но в целом день закончится благоприятно для Вас. Сохраняйте спокойствие.

Дева

Карта дня "Луна"

Возникает огромный соблазн "уйти в себя" — не поддавайтесь. Вы стоите на пороге важных перемен и только от Вас зависит какими они будут. Сделайте их счастливыми, не бойтесь.

Весы

Карта дня "Паж Денариев"

Будьте особо осторожны — и за рулем, и на работе. Не исключено, что вам придется подводить итог. Позаботьтесь о своем здоровье.

Скорпион

Карта дня "Колесо Фортуны"

Сегодня сама судьба на вашей стороне. Что бы вы ни делали в этот день, все будет удаваться. Постарайтесь успеть все, что запланировано. Не забывайте и о психологическом здоровье.

Стрелец

Карта дня "Десятка Мечей"

Эмоции имеют право на существование. Тем не менее, этот день пройдет для вас под знаком практичности. Вы будете выбирать лишь проверенные проекты и заниматься исключительно серьезными делами. Сегодня вас никто не в состоянии обмануть.

Козерог

Карта дня "Башня"

Это карта быстрых перемен. К сожалению, перемен негативных. Но речь идет о необходимых жертвах, принеся которые, вы заслужите выход на новую ступень. Помните — впереди перемены к лучшему.

Водолей

Карта дня "Звезда"

Эта карта указывает на начало выхода из непростого периода. В последнее время в вашей жизни царила "ночь". Сейчас она особенно темна. Но рассвет уже на пороге.

Рыбы

Карта дня "Отшельник"

День благоприятный для уединения, познания себя. Активная деятельность отойдет на второй план, и вы снова вспомните о давней мечте, которая долгое время вдохновляла вас. Не спешите, позвольте себе насладится этим днем.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl