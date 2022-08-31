Прогноз таро на 31 августа 2022. Что обещают карты всем знакам зодиака
Каким будет день для представителей зодиакального круга, по мнению карт таро.
Предлагаем рассмотреть таро-прогноз дня на 31 августа 2022 года. Что обещают карты всем знакам зодиака. По информации астролога и таролога Анжелы Перл.
Овен
Карта дня "Умеренность"
Рассудительность, отказ от излишеств и сознательное потребление – то, что вам сейчас будет полезно. Кроме того, эта карта указывает на исцеление, установление баланса, партнерство и творчество.
Телец
Карта дня "Паж Мечей"
Вас будут недооценивать, а ваши инициативы отвергать. Но, несмотря на то, что вам наверняка неприятно слышать все это, постарайтесь дистанцироваться от собственных амбиций и найти рациональное зерно в том, что вам говорят. Оно действительно есть.
Близнецы
Карта дня "Пятерка Мечей"
Выберите сторону света! Вам предстоит битва с лицемерием и ложью. И если Вы будете честны и спокойны — Вы выиграете.
Рак
Карта дня "Туз жезлов"
Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. Постарайтесь успеть сделать как можно больше – все, сделанное в этот день, принесет и прибыль, и радость.
Лев
Карта дня "Шестерка Мечей"
Вас ждут трудности на работе. Возможно, будет нелегко в отношениях или в семье. Но в целом день закончится благоприятно для Вас. Сохраняйте спокойствие.
Дева
Карта дня "Луна"
Возникает огромный соблазн "уйти в себя" — не поддавайтесь. Вы стоите на пороге важных перемен и только от Вас зависит какими они будут. Сделайте их счастливыми, не бойтесь.
Весы
Карта дня "Паж Денариев"
Будьте особо осторожны — и за рулем, и на работе. Не исключено, что вам придется подводить итог. Позаботьтесь о своем здоровье.
Скорпион
Карта дня "Колесо Фортуны"
Сегодня сама судьба на вашей стороне. Что бы вы ни делали в этот день, все будет удаваться. Постарайтесь успеть все, что запланировано. Не забывайте и о психологическом здоровье.
Стрелец
Карта дня "Десятка Мечей"
Эмоции имеют право на существование. Тем не менее, этот день пройдет для вас под знаком практичности. Вы будете выбирать лишь проверенные проекты и заниматься исключительно серьезными делами. Сегодня вас никто не в состоянии обмануть.
Козерог
Карта дня "Башня"
Это карта быстрых перемен. К сожалению, перемен негативных. Но речь идет о необходимых жертвах, принеся которые, вы заслужите выход на новую ступень. Помните — впереди перемены к лучшему.
Водолей
Карта дня "Звезда"
Эта карта указывает на начало выхода из непростого периода. В последнее время в вашей жизни царила "ночь". Сейчас она особенно темна. Но рассвет уже на пороге.
Рыбы
Карта дня "Отшельник"
День благоприятный для уединения, познания себя. Активная деятельность отойдет на второй план, и вы снова вспомните о давней мечте, которая долгое время вдохновляла вас. Не спешите, позвольте себе насладится этим днем.
Источник: прогноз таро от Анжелы Перл