Прогноз таро на 31 серпня 2022. Що обіцяють карти всім знакам зодіаку

Яким буде день для представників зодіакального кола, на думку карт таро.

Пропонуємо розглянути таро-прогноз дня на 31 серпня 2022 року. Що обіцяють карти всім знакам зодіаку. За інформацією астрологині та тарологині Анжели Перл.

Овен

Карта дня "Помірність"

Розважливість, відмова від надмірностей і свідоме споживання — те, що вам зараз буде корисним. Крім того, ця карта вказує на лікування, встановлення балансу, партнерство та творчість.

Телець

Карта дня "Паж Мечів"

Вас недооцінюватимуть, а ваші ініціативи відкидають. Але, незважаючи на те, що вам, напевно, неприємно чути все це, постарайтеся дистанціюватися від власних амбіцій і знайти раціональне зерно в тому, що вам кажуть. Воно справді є.

Близнюки

Карта дня "П'ятірка Мечів"

Оберіть бік світла! На вас чекає битва з лицемірством і брехнею. І якщо Ви будете чесні та спокійні — ви виграєте.

Рак

Карта дня "Туз жезлів"

Проявляйте ініціативу та рішуче рухайтеся вперед. Постарайтеся встигнути зробити якнайбільше — все, зроблене цього дня, принесе і прибуток, і радість.

Лев

Карта дня "Шістка Меч"

На вас чекають труднощі на роботі. Можливо, буде нелегко у стосунках чи в сім'ї. Але загалом день закінчиться сприятливо для Вас. Зберігайте спокій.

Діва

Карта дня "Місяць"

Виникає величезна спокуса "піти в себе" — не піддавайтеся. Ви стоїте на порозі важливих змін і тільки від Вас залежить, якими вони будуть. Зробіть їх щасливими, не бійтеся.

Терези

Карта дня "Паж Денаріїв"

Будьте особливо обережні — і за кермом, і на роботі. Не заперечується, що вам доведеться підбивати підсумок. Подбайте про своє здоров'я.

Скорпіон

Карта дня "Колесо Фортуни"

Сьогодні сама доля на вашому боці. Що б ви не робили цього дня, все вдаватиметься. Намагайтеся встигнути все, що заплановано. Не забувайте і про психологічне здоров'я.

Стрілець

Карта дня "Десятка Мечів"

Емоції мають право існування. Проте цей день пройде для вас під знаком практичності. Ви обиратимете лише перевірені проєкти і займатиметеся виключно серйозними справами. Сьогодні вас ніхто не в змозі обдурити.

Козеріг

Карта дня "Вежа"

Це карта швидких змін. На жаль, змін негативних. Але йдеться про необхідні жертви, принісши які, ви заслужите вихід на новий щабель. Пам'ятайте — попереду зміни на краще.

Водолій

Карта дня "Зірка"

Ця карта вказує на початок виходу з непростого періоду. Останнім часом у вашому житті панувала "ніч". Нині вона особливо темна. Але світанок уже на порозі.

Риби

Карта дня "Самітник"

День сприятливий для усамітнення, пізнання себе. Активна діяльність відійде на другий план, і ви знову згадаєте про давню мрію, яка довгий час надихала вас. Не поспішайте, дозвольте собі насолодитися цим днем.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl