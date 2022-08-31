Весы и Козероги. Кто встретит любовь в первой декаде сентября 2022

Кто станет везунчиком в любви. Прогноз на начало сентября 2022 года.

Настоящие испытания чувств приготовили Звезды для многих знаков Зодиака. Астрологи предупреждают — в первый месяц осень не все смогут сохранить свои романтические отношения. Для кого-то этот период окажется особенно трудным. Все дело в том, что Марс и Венера расположены в напряженности — с 10 до 29 сентября. Тем не менее, два знака Зодиака с большой вероятностью встретят свою любовь в первый месяц осени. Это Весы и Козерог. Об этом сообщает астролог Марина Скади на своем канале в Youtube.

Весы

Любовь может нагрянуть буквально "из-за угла" — в командировке, на Дне рождении друзей, в общественном транспорте или же просто на улице. Чувства будут очень глубокими и отношения будут развиваться быстро.

Козерог

Звезды помогут Вам наконец-то определиться и понять кого Вы хотите видеть рядом. Выбирайте партнера тщательно и не бойтесь, если этот опыт окажется горьким.

А вот три знака Зодиака, возможно, разочаруются в любви. Страсть, конфликты и даже измены ожидают Стрельцов, Тельцов и Скорпионов.

Стрелец

В этом месяце следует готовиться к худшему развитию сценария. Но чтобы избежать его лучше больше отдыхать в одиночестве или уехать в небольшое путешествие.

Телец

Соблазн изменить партнеру будет высок. Сентябрь может увлечь удивительным романом, но не спешите сжигать мосты — они могут еще пригодиться.

Скорпион

Этот месяц будет насыщен новыми знакомствами. Однако они могут оказаться как положительными, так и не слишком приятными.

Напряжение в личной жизни может возникнуть и у Овнов, Близнецов и Львов.

Овен

Может показаться, что чувства между Вами и партнером остыли. Однако это не значит, что нужно сразу обрубать все хвосты и прощаться с любимым человеком.

Близнецы

Звезды помогут принять важное решение, касающееся любимого человека. Правда, нужно помнить, что ответственность за все поступки будете нести именно вы.

Лев

Хорошое время пересмотреть свои ошибки. Вам, возможно, придется попросить прощения у своего партнера за очень старые оскорбления.

Немного спокойнее будут развиваться личные отношения у Раков, Дев, Водолеев и Рыб.

Рак

Неожиданно на вашем пути может появиться человек из прошлого, который подтолкнет к необходимости пересмотреть свою любовную жизнь.

Дева

Помните — если проблему обсуждать сразу и не откладывать в долгий ящик, она не приведет к разрыву отношений.

Водолей

Любовные связи тесно переплетаются с деловыми контактами и финансовыми интересами. Если профессиональная сфера для вас важнее, подумайте, следует ли строить на этом этапе романтические отношения.

Рыбы

Важно набраться терпения и смириться с некоторыми обстоятельствами, возможно, принять условия партнера, если хотите сохранить давно сформировавшиеся отношения.

Самые удачные дни с 1 по 10 сентября:

Для крупных покупок или заключения договоров об аренде жилья: 1, 2, 7, 8 сентября

Для свадьбы, венчания и помолвки: 2, 9 сентября

Для хирургических операций: 3, 5, 8, 9 сентября

Для посещения стоматолога: 1, 2, 5, 8 сентября

Для отдыха, свиданий и поездок: с 1 по 9 сентября