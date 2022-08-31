Терези та Козероги. Хто зустріне кохання в першій декаді вересня 2022 року

Хто стане щасливцем у коханні. Прогноз на початок вересня 2022 року.

Справжні випробування почуттів приготували Зірки для багатьох знаків Зодіаку. Астрологи попереджають — у перший місяць осені не всі зможуть зберегти свої романтичні стосунки. Для когось цей період виявиться особливо важким. Справа в тому, що Марс і Венера розташовані в напруженості — з 10 до 29 вересня. Тим не менш, два знаки Зодіаку з великою ймовірністю зустрінуть своє кохання в перший місяць осені. Це Терези та Козеріг. Про це повідомляє астрологиня Марина Скаді на своєму каналі у Youtube.

Терези

Кохання може нагрянути буквально "з-за кутка" — у відрядженні, на Дні народження друзів, у громадському транспорті або просто на вулиці. Почуття будуть дуже глибокими і стосунки розвиватимуться швидко.

Козеріг

Зірки допоможуть Вам нарешті визначитися і зрозуміти кого Ви хочете бачити поряд. Обирайте партнера ретельно і не бійтеся, якщо цей досвід виявиться гірким.

А ось три знаки Зодіаку, можливо, розчаруються у коханні. Пристрасть, конфлікти і навіть зради чекають на Стрільців, Тельців і Скорпіонів.

Стрілець

Цього місяця варто готуватися до найгіршого розвитку сценарію. Але щоб уникнути його краще більше відпочивати на самоті або виїхати у невелику подорож.

Телець

Спокуса змінити партнера буде високою. Вересень може захопити дивовижним романом, але не поспішайте спалювати мости — вони можуть стати у пригоді.

Скорпіон

Цей місяць буде насичений новими знайомствами. Однак вони можуть виявитися як позитивними, так і не надто приємними.

Напруга в особистому житті може виникнути і в Овнів, Близнюків та Левів.

Овен

Може здатися, що почуття між Вами та партнером охолонули. Однак це не означає, що потрібно одразу обрубувати всі хвости і прощатися з коханою людиною.

Близнюки

Зірки допоможуть ухвалити важливе рішення щодо коханої людини. Щоправда, треба пам'ятати, що відповідальність за всі вчинки нестимете саме ви.

Лев

Гарний час, щоб переглянути свої помилки. Вам, можливо, доведеться просити вибачення у свого партнера за дуже старі образи.

Трохи спокійніше розвиватимуться особисті стосунки у Раків, Дів, Водоліїв і Риб.

Рак

Несподівано на вашому шляху може з'явитися людина з минулого, яка спонукає до необхідності переглянути своє любовне життя.

Діва

Пам'ятайте — якщо проблему обговорювати одразу та не відкладати у довгу скриньку, вона не призведе до розриву стосунків.

Водолій

Любовні зв'язки тісно переплітаються з діловими контактами та фінансовими інтересами. Якщо професійна сфера для вас важливіша, подумайте, чи варто будувати на цьому етапі романтичні стосунки.

Риби

Важливо набратися терпіння і змиритися з деякими обставинами, можливо, прийняти умови партнера, якщо хочете зберегти стосунки, що давно сформувалися.

Найвдаліші дні з 1 по 10 вересня:

Для великих покупок або укладання договорів про оренду житла: 1, 2, 7, 8 вересня

Для весілля, вінчання і заручин: 2, 9 вересня

Для хірургічних операцій: 3, 5, 8, 9 вересня

Для відвідування стоматолога: 1, 2, 5, 8 вересня

Для відпочинку, побачень та поїздок: з 1 по 9 вересня