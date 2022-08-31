Луна без курса. В какие дни сентября 2022 стоит быть осторожными

В дни "холостой Луны" астрологи рекомендуют заниматься рутиной и отдыхать.

Бывают дни, когда мы пытаемся сделать важные дела, но у нас ничего не получается. Мы назначаем встречи, на которые сами же опаздываем. Пытаемся сделать важные звонки, но никто не поднимает трубку. Планируем целый список того, что нужно сделать за день, однако просыпаемся утром и не можем даже завтрак приготовить. Очень часто такие неудачные периоды приходятся на определенное время, которое в астрологии называют "Луна без курса" или "холостая" Луна.

В такие дни Луна совершает последний аспект с тем знаком и планетой, через энергии которых она проходит до вхождения в другой знак, и находится в моменте свободного полета, когда на нее не влияет ни один из знаков зодиака и астрологических планет.

Период Луны без курса считается в астрологии временем неопределенности. Люди испытывают растерянность, раздражение, чувство беспомощности и нежелание что-либо делать. Также характерным для таких дней является забывчивость, невозможность сделать дела быстро и четко. Хочется ни с кем не общаться, уединиться и отдохнуть.

Лучше заранее посмотреть, в какие дни будет Луна без курса, ничего серьезного не планировать в этот период и не требовать от себя многого.

В дни "холостой" Луны не назначайте собеседований, переговоров, важных встреч, не делайте крупные покупки, операции, не заключайте сделки. Лучше всего в период Луны без курса заниматься рутиной, планировать дела, отдыхать.

По информации астролога, в сентябре 2022 Луна без курса по киевскому времени будет:

2.09 с 18:22 до 23:39

5.09 с 02:51 до 03:02

6.09 с 22:43 до 23:59

7.09 с 00:00 до 04:41

8.09 с 13:33 до 23:59

9.09 с 00:00 до 05:42

11.09 с 01:29 до 07:47

13.09 с 05:53 до 12:39

15.09 с 13:59 до 21:16

17.09 с 22:52 до 23:59

18.09 с 00:00 до 08:59

20.09 с 16:57 до 21:38

22.09 с 12:07 до 23:59

23.09 с 00:00 до 08:53

25.09 с 13:49 до 17:43

27.09 с 17:21 до 23:59

28.09 с 00:00 до 00:14

29.09 с 22:20 до 23:59

30.09 с 00:00 до 05:03

Фокус ранее писал о том, кому из знаков зодиака повезет с деньгами в сентябре 2022 года.