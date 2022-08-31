Місяць без курсу. У які дні вересня 2022 року варто бути обережними

У дні "холостого Місяця" астрологи рекомендують займатися рутиною та відпочивати.

Бувають дні, коли ми намагаємося зробити важливі справи, але в нас нічого не виходить. Ми призначаємо зустрічі, на які самі ж запізнюємося. Намагаємося зробити важливі дзвінки, але ніхто не підіймає слухавку. Плануємо цілий список того, що потрібно зробити за день, проте прокидаємося вранці і не можемо навіть приготувати сніданок. Дуже часто такі невдалі періоди припадають на певний час, який в астрології називають "Місяць без курсу" або "холостий" Місяць.

У такі дні Місяць здійснює останній аспект з тим знаком і планетою, через енергії яких він проходить до входження в інший знак, і знаходиться в моменті вільного польоту, коли на нього не впливає жоден зі знаків зодіаку та астрологічних планет.

Період Місяця без курсу вважається в астрології часом невизначеності. Люди відчувають розгубленість, роздратування, почуття безпорадності та небажання щось робити. Також характерним для таких днів є забудькуватість, неможливість зробити справи швидко та чітко. Хочеться ні з ким не спілкуватися, усамітнитися та відпочити.

Краще заздалегідь подивитися, в які дні буде Місяць без курсу, нічого серйозного не планувати в цей період і не вимагати багато чого.

У дні "холостого" Місяця не призначайте співбесід, переговорів, важливих зустрічей, не робіть великих покупок, операцій, не укладайте угоди. Найкраще в період Місяця без курсу займатися рутиною, планувати справи, відпочивати.

За інформацією астролога, у вересні 2022 року Місяць без курсу за київським часом буде:

2.09 з 18:22 до 23:39

5.09 з 02:51 до 03:02

6.09 з 22:43 до 23:59

7.09 з 00:00 до 04:41

8.09 з 13:33 до 23:59

9.09 з 00:00 до 05:42

11.09 з 01:29 до 07:47

13.09 з 05:53 до 12:39

15.09 з 13:59 до 21:16

17.09 з 22:52 до 23:59

18.09 з 00:00 до 08:59

20.09 з 16:57 до 21:38

22.09 з 12:07 до 23:59

23.09 з 00:00 до 08:53

25.09 з 13:49 до 17:43

27.09 з 17:21 до 23:59

28.09 з 00:00 до 00:14

29.09 з 22:20 до 23:59

30.09 з 00:00 до 05:03

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