"Денежные" символы на телефон. Как легко стать богаче с помощью арканов таро

Кошку, мышку, красивое селфи или любимого человека? Какую фотографию поставить на обои телефона? Тарологи рекомендуют — поставьте карты Таро и станьте богаче! Но будьте внимательны — не все карты Таро "денежные"!

6 карт Таро, которые помогут вам привлечь финансовое благополучие

Туз пентаклей (Финансовая независимость) символизирует удачу, достижения, процветание и независимость. Перевернутое Таро наоборот: тревогу, жадность и поспешные решения. Карта говорит о скором успехе, процветании и моральном удовлетворении. Поставьте его чтобы привлечь шанс на получение денег, новую работу, должность, подарки.

Четверка жезлов (Цветущий сад) означает процветание, гармонию, мир и переезд. В перевернутом виде карта несет такие значения, как: ненадежность, критику, спешку и разочарование. Данное Таро – самое удачное из всех. Карта сулит счастливый период, наслаждение, общение и оптимизм.

Младший Аркан Девятка кубков или Карта желаний символизирует излишества, брак, достаток, успех, праздник. Перевернутая карта означает жадность, плохие привычки, лишения и неудачу. Выпадая, карта говорит о скором материальном успехе и хорошем периоде в жизни, который вот-вот наступит.

Шестерка пентаклей или Щедрость – Таро, означающее помощь, благотворительность, наставничество и горделивость. В перевернутом положении, карта олицетворяет иллюзии, кражу, алчность и жадность.

В "Путеводителе по Таро" младший аркан Девятка пентаклей — это карта независимости, богатства, свободы и мудрости. Вот как можно толковать ее в общих раскладах: получение крупной прибыли, финансовый рост и стабильность. Удачный поворот, невероятное везение и счастливый случай.

Карта 10 пентаклей. Эта карта символизирует стабильность и удовлетворение. Она говорит о том, что все ваши усилия окупятся в будущем. Даже если вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что всегда есть свет в конце туннеля.