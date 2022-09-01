"Грошові" символи на телефон. Як легко стати багатшим за допомогою арканів таро

Кішку, мишку, гарне селфі чи кохану людину? Яку фотографію поставити на шпалери? Тарологи рекомендують — поставте карти Таро і станьте багатшими! Але будьте уважні — не всі карти Таро "грошові"!

6 карт Таро, які допоможуть вам заманити фінансове благополуччя

Туз пентаклей (Фінансова незалежність) символізує успіх, досягнення, процвітання та незалежність. Перевернуте Таро навпаки: тривогу, жадібність та поспішні рішення. Карта говорить про швидкий успіх, процвітання та моральне задоволення. Поставте його, щоб залучити шанс на отримання грошей, нову роботу, посаду, подарунки.

Четвірка жезлів (Квітучий сад) означає процвітання, гармонію, мир та переїзд. У перевернутому вигляді карта несе такі значення, як: ненадійність, критику, поспіх та розчарування. Це Таро — найвдаліше з усіх. Карта обіцяє щасливий період, насолоду, спілкування та оптимізм.

Молодший Аркан Дев'ятка кубків або Карта бажань символізує надмірність, шлюб, статок, успіх, свято. Перевернута карта означає жадібність, погані звички, поневіряння та невдачу. Випадаючи, карта говорить про швидкий матеріальний успіх і хороший період у житті, який ось-ось настане.

Шістка пентаклей або Щедрість – Таро, що означає допомогу, благодійність, наставництво та гордовитість. У перевернутому положенні карта втілює ілюзії, крадіжку, жадібність і жадібність.

У "Путівнику Таро" молодший аркан Дев'ятка пентаклей — це карта незалежності, багатства, свободи і мудрості. Ось як можна тлумачити її у загальних розкладах: отримання великого прибутку, фінансове зростання та стабільність. Вдалий поворот, неймовірне везіння та щасливий випадок.

Карта 10 пентаклів. Ця карта символізує стабільність та задоволення. Вона говорить про те, що всі ваші зусилля окупляться у майбутньому. Навіть якщо ви натрапляєте на труднощі, пам'ятайте, що завжди є світло в кінці тунелю.