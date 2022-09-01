Подарок Джонни Деппа. Кейт Мосс рассказала о свое первом бриллиантовом колье

Супермодель призналась, что бывший бойфренд самым необычным образом преподнёс ей дорогое украшение.

48-летняя Кейт Мосс с особой теплотой вспоминает свои первые бриллианты, которые подарил ей Джонни Деппа в 90-х, когда у знаменитостей был роман. Супермодель надела украшение в 1995 году на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards вместе с платьем John Galliano и туфлями на каблуках Manolo Blahnik. И, как оказалось, у подарка Джонни Деппа увлекательная история.

Как пишет People, в видеоролике для британского Vogue супермодель вспомнила романтическое свидание с Деппом в 90-х. Во время ужина ее тогдашний бойфренд неожиданно попросил посмотреть возлюбленную, нет ли у него чего-то необычного сзади в штанах. По словам Деппа, это "что-то" доставляло ему дискомфорт.

"Я засунула руку ему в штаны и вытащила бриллиантовое колье", — сказала Кейт.

Вспоминая свой восхитительный наряд с церемонии 1995 года, Мосс отметила, что ей очень нравилось платье и туфли, которые она надела в тот вечер. Однако платья у нее давно нет.

"Если у кого-то оно есть, пожалуйста, верните мне. Это мое любимое платье" — сказала она в видео.

Черные лакированные туфли "Мэри Джейн" также были ее любимыми и, по ее словам, она носила их все время.

"Я жила в них", — добавила супермодель.

Напомним, Кейт Мосс и Джонни Депп встречались с 1994 по 1998 год. В этом году супермодель свидетельствовала в деле Деппа против Эмбер Херд, защищая своего бывшего бойфренда от обвинений в жестоком обращении с ней. В суде Эмбер Херд, пытаясь выставить актера тираном и насильником, утверждала, что тот столкнул Кейт Мосс с лестницы, когда у тех был роман. Однако супермодель опровергла подобные доводы.

По словам Кейт, предполагаемый инцидент произошел, когда они отдыхали на курорте на Ямайке.

"Мы выходили из комнаты, и Джонни вышел из комнаты раньше меня. Был ливень. Когда я выходила из комнаты, я соскользнула с лестницы и повредила спину. Я закричала, потому что не знала, что со мной случилось, и мне было больно. Он прибежал, чтобы помочь мне, отнес меня в мою комнату и оказал мне медицинскую помощь" — вспоминала Мосс.

"Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы", — добавила супермодель.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Мосс неожиданным образом прорекламировала линию уходовой косметики собственного бренда. Супермодель появилась обнаженной в черно-белом видеоролике.