Подарунок Джонні Деппа. Кейт Мосс розповіла про своє перше діамантове кольє

Супермодель зізналася, що колишній бойфренд у незвичайний спосіб підніс їй дорогу прикрасу.

48-річна Кейт Мосс з особливою теплотою згадує свої перші діаманти, які подарував їй Джонні Депп у 90-х, коли у знаменитостей був роман. Супермодель одягла прикрасу у 1995 році на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards разом із сукнею John Galliano та туфлями на підборах Manolo Blahnik. І, як виявилося, подарунок Джонні Деппа має цікаву історію.

Як пише People, у відеоролику для британського Vogue супермодель згадала романтичне побачення з Деппом у 90-х. Під час вечері її тодішній бойфренд зненацька попросив подивитись кохану, чи немає в нього чогось незвичайного ззаду у штанах. За словами Деппа, це "щось" було дискомфортним.

"Я засунула руку йому в штани і витягла діамантове кольє", — сказала Кейт.

Згадуючи своє чудове вбрання з церемонії 1995 року, Мосс зазначила, що їй дуже подобалася сукня та туфлі, які вона одягла того вечора. Однак сукні вона давно не має.

"Якщо у когось воно є, будь ласка, поверніть мені. Це моя улюблена сукня", — сказала вона у відео.

Чорні лаковані туфлі "Мері Джейн" також були її улюбленими, за її словами, вона носила їх весь час.

"Я жила в них", — додала супермодель.

Нагадаємо, Кейт Мосс та Джонні Депп зустрічалися з 1994 по 1998 рік. Цього року супермодель свідчила у справі Деппа проти Ембер Герд, захищаючи свого колишнього бойфренда від звинувачень у жорстокому поводженні з нею. У суді Ембер Герд, намагаючись виставити актора тираном і ґвалтівником, стверджувала, що той зіштовхнув Кейт Мосс зі сходів, коли вони мали роман. Проте супермодель спростувала такі аргументи.

За словами Кейт, інцидент стався, коли вони відпочивали на курорті на Ямайці.

"Ми виходили з кімнати, і Джонні вийшов з кімнати раніше за мене. Була злива. Коли я виходила з кімнати, я зісковзнула зі сходів і пошкодила спину. Я закричала, тому що не знала, що зі мною трапилося, і мені було боляче. Він прибіг, щоб допомогти мені, відніс мене до моєї кімнати і надав мені медичну допомогу», — згадувала Мосс.

"Він ніколи не штовхав мене, не копав і не скидав зі сходів", — додала супермодель.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Мосс зненацька прорекламувала лінію доглядової косметики власного бренду. Супермодель з'явилася оголеною у чорно-білому відеоролику.