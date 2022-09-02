Кому сегодня повезет больше всего. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 сентября

Практически всем знаком Зодиака во второй день осени звезды советуют интенсивно потрудится. Вознаграждение за это будет приятным. Однако, есть знаки, которым необходимо очень внимательно следить за своими эмоциями, чтобы избежать неприятностей.

Овен

День, когда успех вам будет сопутствовать везде — и в личной жизни, и на работе. Хорошее время для заключения контрактов, дорогих покупок. Но за материальным не забывайте и о духовном. Не отказывайте, если вас попросят о помощи.

Телец

Время интенсивно включиться в работу. Попытайтесь победить свою лень — вознаграждение не заставит себя долго ждать. Берегите нервы.

Близнецы

День, когда будет много новой информации. Это благоприятно отразится на работе, карьере и взаимоотношениях с партнерами. Засучивайте рукава, вам предложат еще один проект — не отказывайтесь.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на здоровье,запланируйте визит к врачу, избегайте стрессов. На работе ждут хорошие новости, возможно повышение и денежное вознаграждение.

Лев

Сегодня лучше всего завершить все старые дела и навести порядок в доме. На любовном фронте вас ждет успех. Но не давайте волю одним эмоциям, трезвый рассудок вам очень поможет.

Дева

Время плодотворно потрудиться. Конец сентября порадует сюрпризами и большими денежными поступлениями. В первый осенний месяц не стоит забывать о здоровье. Уделите внимание питанию и занятиям спортом.

Весы

Возможно продвижение по карьерной лестнице, высокий шанс выиграть в лотарею ил получить приятный подарок. Свободные Весы могут встретить свою любовь. Будьте активны и смело идите вперед к своей цели.

Скорпион

Соберитесь духом и работайте. Не теряйте оптимизма — вас ждут очень хорошие результаты. Если водите машину, то будьте осторожнее на дороге. Лучше не превышать скорость движения.

Стрелец

Уделите время самообразованию, возьмитесь снова за иностранные языки. Не забывайте о занятиях спортом и правильном питании. Удачное время для знакомств и романтических прогулок.

Козерог

Сегодня вам следует позаботиться о себе и своем здоровье. Все остальное может подождать до выходных.

Водолей

Будьте активными, но не забывайте об отдыхе. Возможны крупные финансовые поступления. Вечер лучше всего провести с друзьями на свежем воздухе.

Рыбы

Посмотрите на свою работу под другим углом. Возможно нужно что-то менять. Хорошее время для бытовых покупок. Вы сможете полностью сменить гардероб. И не думайте о том, сколько потратили. Все скоро компенсируется.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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