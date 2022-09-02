Кому сьогодні пощастить найбільше. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 вересня

Практично всім знакам Зодіаку в другий день осені зірки радять інтенсивно попрацювати. Винагорода за це буде приємною. Однак є знаки, яким необхідно дуже уважно стежити за своїми емоціями, щоб уникнути неприємностей.

Овен

День, коли успіх вас супроводжуватиме скрізь і в особистому житті, і на роботі. Гарний час для укладання контрактів, дорогих покупок. Але за матеріальним не забувайте і про духовне. Не відмовляйте, якщо вас попросять про допомогу.

Телець

Час інтенсивно включитися в роботу. Спробуйте перемогти свою лінь — винагорода не змусить себе довго чекати. Бережіть нерви.

Близнюки

День, коли буде багато нової інформації. Це сприятливо позначиться на роботі, кар'єрі та стосунках із партнерами. Засукайте рукави, вам запропонують ще один проєкт — не відмовляйтесь.

Рак

Ракам варто звернути увагу на здоров'я, заплануйте візит до лікаря, уникайте стресів. На роботі чекають хороші новини, можливе підвищення та грошова винагорода.

Лев

Сьогодні найкраще завершити всі старі справи та навести лад у будинку. На любовному фронті на вас чекає успіх. Але не давайте волю одним емоціям, тверезий розум вам дуже допоможе.

Діва

Час плідно попрацювати. Кінець вересня порадує сюрпризами та великими грошовими надходженнями. Першого осіннього місяця не варто забувати про здоров'я. Зверніть увагу на харчування та заняття спортом.

Терези

Можливо просування кар'єрними сходами, високий шанс виграти в лотерею або отримати приємний подарунок. Вільні Терези можуть зустріти своє кохання. Будьте активними та сміливо йдіть уперед до своєї мети.

Скорпіон

Зберіться духом і працюйте. Не втрачайте оптимізму — на вас чекають дуже хороші результати. Якщо керуєте авто, то будьте обережнішими на дорозі. Краще не перевищувати швидкість руху.

Стрілець

Приділіть час самоосвіті, знову візьміться за іноземні мови. Не забувайте про заняття спортом і правильне харчування. Вдалий час для знайомств і романтичних прогулянок.

Козеріг

Вам сьогодні доведеться зібрати всю волю в кулак, щоб неприємності не вибили ґрунт з-під ніг. Але ваш спокій і ерудиція дозволяють вирішити проблему. Тим не менш, бережіть нерви.

Водолій

Будьте активними, але не забувайте про відпочинок. Можливі великі фінансові надходження. Вечір найкраще провести з друзями на свіжому повітрі.

Риби

Подивіться свою роботу під іншим кутом. Можливо, треба щось змінювати. Вдалий час для побутових покупок. Ви зможете повністю змінити гардероб. І не думайте про те, скільки витратили. Все скоро компенсується.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ