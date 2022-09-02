День, когда нужно прислушаться к интуиции. Что говорит таролог про 2 сентября?
Сегодня, 2 сентября таролог предсказывает многим знакам Зодиака прислушиваться к своему внутреннему голосу и игнорировать советы посторонних. Впрочем, есть знаки, которым сегодня крупно повезет.
Овен
Карта дня "Император"
Эта карта предвещает успех в карьерных начинаниях, но важно взвешивать все свои шаги и принимать лишь хорошо обдуманные решения. Стоит проявить свои лучшие лидерские качества и успех незамедлительно придет.
Телец
Карта дня "Колесо фортуны"
Аркан призывает не волноваться и не форсировать события, а довериться судьбе и спокойно реагировать на пучину событий, происходящих сейчас в жизни.
Близнецы
Карта дня "Верховная жрица"
Сегодня стоит довериться своей интуиции и сердцу. Спешка может негативно повлиять на желанный результат в задуманном, поэтому действовать нужно осторожно и медленно.
Рак
Карта дня "Солнце"
Карта, сулит приятные новости. Также очень вероятно налаживание финансовой ситуации, будут открыты новые горизонты для большего заработка. Все будет ладиться и в семейных отношениях.
Лев
Карта дня "Влюбленные"
Аркан призывает Львов прислушаться сегодня лишь к себе, игнорируя советы окружающих. Вам предстоит сделать выбор, который может существенно повлиять на будущее, но этот выбор только за вами, сделайте его самостоятельно.
Дева
Карта дня "Колесница"
Сегодня нельзя медлить — судьба подкидывает разные варианты изменить жизнь к лучшему, хватайтесь за лучший из них и действуйте, не сомневаясь.
Весы
Карта дня "Мир"
Аркан предвещает спокойствие и гармонию в этот день. Вам легко будет найти свое место и достичь намеченных целей. Также уместным будет проведенное время сро своей семьей.
Скорпион
Карта дня "Правосудие"
Будьте сегодня честны с окружающими и с собой. Сделки с совестью не сыграют. Искренность может привести к важным решениям.
Стрелец
Карта дня "Девятка пентаклей"
Сегодня можно проявить слабость в отношениях. А на работе эта карта сулит, что звезды складываются, поэтому будьте уверены в себе.
Козерог
Карта дня "Король жезлов"
Проявите сегодня все свои достоинства, особенно в рабочих моментах. Не огорчайтесь, если кто-то усомниться в вас — у вас есть силы доказать обратное.
Водолей
Карта дня "Шестерка кубков"
Иногда стоит задуматься о прошлом, сегодня это может пойти только на пользу — сделайте выводы или просто получите приятные эмоции от ностальгии.
Рыбы
Карта дня "Пятерка мечей"
Будьте очень бдительны — как в отношениях, так и в работе. Где-то может подстерегать предательство, неожиданный нож в спину.
Источник: прогноз таро от Анжелы Перл