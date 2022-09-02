День, когда нужно прислушаться к интуиции. Что говорит таролог про 2 сентября?

Сегодня, 2 сентября таролог предсказывает многим знакам Зодиака прислушиваться к своему внутреннему голосу и игнорировать советы посторонних. Впрочем, есть знаки, которым сегодня крупно повезет.

Овен

Карта дня "Император"

Эта карта предвещает успех в карьерных начинаниях, но важно взвешивать все свои шаги и принимать лишь хорошо обдуманные решения. Стоит проявить свои лучшие лидерские качества и успех незамедлительно придет.

Телец

Карта дня "Колесо фортуны"

Аркан призывает не волноваться и не форсировать события, а довериться судьбе и спокойно реагировать на пучину событий, происходящих сейчас в жизни.

Близнецы

Карта дня "Верховная жрица"

Сегодня стоит довериться своей интуиции и сердцу. Спешка может негативно повлиять на желанный результат в задуманном, поэтому действовать нужно осторожно и медленно.

Рак

Карта дня "Солнце"

Карта, сулит приятные новости. Также очень вероятно налаживание финансовой ситуации, будут открыты новые горизонты для большего заработка. Все будет ладиться и в семейных отношениях.

Лев

Карта дня "Влюбленные"

Аркан призывает Львов прислушаться сегодня лишь к себе, игнорируя советы окружающих. Вам предстоит сделать выбор, который может существенно повлиять на будущее, но этот выбор только за вами, сделайте его самостоятельно.

Дева

Карта дня "Колесница"

Сегодня нельзя медлить — судьба подкидывает разные варианты изменить жизнь к лучшему, хватайтесь за лучший из них и действуйте, не сомневаясь.

Весы

Карта дня "Мир"

Аркан предвещает спокойствие и гармонию в этот день. Вам легко будет найти свое место и достичь намеченных целей. Также уместным будет проведенное время сро своей семьей.

Скорпион

Карта дня "Правосудие"

Будьте сегодня честны с окружающими и с собой. Сделки с совестью не сыграют. Искренность может привести к важным решениям.

Стрелец

Карта дня "Девятка пентаклей"

Сегодня можно проявить слабость в отношениях. А на работе эта карта сулит, что звезды складываются, поэтому будьте уверены в себе.

Козерог

Карта дня "Король жезлов"

Проявите сегодня все свои достоинства, особенно в рабочих моментах. Не огорчайтесь, если кто-то усомниться в вас — у вас есть силы доказать обратное.

Водолей

Карта дня "Шестерка кубков"

Иногда стоит задуматься о прошлом, сегодня это может пойти только на пользу — сделайте выводы или просто получите приятные эмоции от ностальгии.

Рыбы

Карта дня "Пятерка мечей"

Будьте очень бдительны — как в отношениях, так и в работе. Где-то может подстерегать предательство, неожиданный нож в спину.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl