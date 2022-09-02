День, коли слід прислухатися до інтуїції. Що каже таролог про 2 вересня?

Сьогодні, 2 вересня, таролог передбачає багатьом знакам Зодіаку прислухатися до свого внутрішнього голосу й ігнорувати поради сторонніх. Втім, є знаки, яким сьогодні пощастить.

Овен

Карта дня "Імператор"

Ця карта віщує успіх у кар'єрних починаннях, але важливо зважувати всі свої кроки та ухвалювати лише добре обдумані рішення. Варто виявити свої найкращі лідерські якості, і успіх негайно прийде.

Телець

Карта дня "Колесо удачі"

Аркан закликає не хвилюватися та не форсувати події, а довіритися долі та спокійно реагувати на вир подій, що відбуваються зараз у житті.

Близнюки

Карта дня "Верховна жриця"

Сьогодні варто довіритися своїй інтуїції та серцю. Поспіх може негативно вплинути на бажаний результат у задуманому, тому діяти потрібно обережно та повільно.

Рак

Карта дня "Сонце"

Карта, обіцяє приємні новини. Також дуже ймовірно налагодження фінансової ситуації, буде відкрито нові горизонти для більшого заробітку. Все лагодитиметься і в сімейних стосунках.

Лев

Карта дня "Закохані"

Аркан закликає Левів прислухатися сьогодні лише до себе, ігноруючи поради оточення. Ви маєте зробити вибір, який може суттєво вплинути на майбутнє, але цей вибір тільки за вами, зробіть його самостійно.

Діва

Карта дня "Колісниця"

Сьогодні не можна зволікати — доля підкидає різні варіанти змінити життя на краще, хапайтеся за найкращі з них і дійте, не сумніваючись.

Терези

Карта дня "Світ"

Аркан віщує спокій і гармонію цього дня. Вам легко буде знайти своє місце й досягти намічених цілей. Також доречним буде проведений час зі своєю сім'єю.

Скорпіон

Карта дня "Правосуддя"

Будьте сьогодні чесні з оточенням та із собою. Угоди із совістю не зіграють. Щирість може спричинити важливі рішення.

Стрілець

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Сьогодні можна виявити слабкість у стосунках. А на роботі ця карта обіцяє, що зірки складаються, тож будьте впевнені в собі.

Козеріг

Карта дня "Король жезлів"

Виявіть сьогодні всі свої плюси, особливо в робочих моментах. Не засмучуйтесь, якщо хтось засумніватиметься у вас, — у вас є сили довести протилежне.

Водолій

Карта дня "Шістка кубків"

Іноді варто задуматися про минуле, сьогодні це може піти лише на користь — зробіть висновки чи просто отримайте приємні емоції ностальгії.

Риби

Карта дня "П'ятірка мечів"

Будьте дуже пильні — як у стосунках, так і в роботі. Десь може чатувати зрада, несподіваний ніж у спину.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl