Чем могут помочь арканы, как обои на телефон
Карты Таро — мощный инструмент, который может изменить вашу жизнь к лучшему, добавить положительных эмоций и светлых чувств. Конечно, если вы в них верите, а еще лучше — верите и сами стремитесь постоянно улучшать свою жизнь.
Всего старших арканов в колоде 22. Каждый обладает силой, которую можно направить на исполнения своего заветного желания. Мы расскажем о 12 самых популярных картах Таро, которые часто ставят на заставки телефонов. И о том, какие события и обстоятельства они могут привнести или изменить.
Шут поможет избавиться от груза прошлого. Благодаря нему человек станет более веселым, непредсказуемым и свободным.
Маг поможет стать человеку эмоционально наполненным, собрать мысли в кучу и найти выгодный для себя выход из ситуации.
Жрица наполнит человека осознанностью и поможет развить интуицию.
Императрица наладит отношения с близкими, сделает любовный союз прочнее и повысит женскую энергию.
Император поможет мыслить рационально, полагаться на себя и получить желаемую должность.
Иерофант поможет в духовном развитии и получении авторитета среди коллег.
Аркан Влюбленные поможет наладить отношения с партнером и выйти из состояния апатии.
Колесница поможет выполнить важные задачи, достичь цели и стать жаворонком.
Справедливость поможет принять независимое решение.
Сила поможет занять лидирующую позицию в коллективе и найти стержень внутри себя.
С помощью Отельника человек сможет найти свое внутреннее я, понять, что ему нужно по жизни и в чем он хотел бы развиваться.
Фортуна переменит удачу на сторону человека, если хочешь поучаствовать в лотерее — сегодня твой день.