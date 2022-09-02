Чем могут помочь арканы, как обои на телефон

Карты Таро — мощный инструмент, который может изменить вашу жизнь к лучшему, добавить положительных эмоций и светлых чувств. Конечно, если вы в них верите, а еще лучше — верите и сами стремитесь постоянно улучшать свою жизнь. Всего старших арканов в колоде 22. Каждый обладает силой, которую можно направить на исполнения своего заветного желания. Мы расскажем о 12 самых популярных картах Таро, которые часто ставят на заставки телефонов. И о том, какие события и обстоятельства они могут привнести или изменить.

Шут поможет избавиться от груза прошлого. Благодаря нему человек станет более веселым, непредсказуемым и свободным.

Маг поможет стать человеку эмоционально наполненным, собрать мысли в кучу и найти выгодный для себя выход из ситуации.

Жрица наполнит человека осознанностью и поможет развить интуицию.

Императрица наладит отношения с близкими, сделает любовный союз прочнее и повысит женскую энергию.

Император поможет мыслить рационально, полагаться на себя и получить желаемую должность.

Иерофант поможет в духовном развитии и получении авторитета среди коллег.

Аркан Влюбленные поможет наладить отношения с партнером и выйти из состояния апатии.

Колесница поможет выполнить важные задачи, достичь цели и стать жаворонком.

Справедливость поможет принять независимое решение.

Сила поможет занять лидирующую позицию в коллективе и найти стержень внутри себя.

С помощью Отельника человек сможет найти свое внутреннее я, понять, что ему нужно по жизни и в чем он хотел бы развиваться.

Фортуна переменит удачу на сторону человека, если хочешь поучаствовать в лотерее — сегодня твой день.