Чим можуть допомогти аркани як шпалери на телефон

Карти Таро — потужний інструмент, який може змінити ваше життя на краще, додати позитивних емоцій і світлих почуттів. Звичайно, якщо ви в них вірите, а ще краще — вірите й самі прагнете постійно покращувати своє життя. Усього старших арканів у колоді 22. Кожен має силу, яку можна направити на виконання свого заповітного бажання. Ми розповімо про 12 найпопулярніших карт Таро, які часто ставлять на заставки телефонів. І про те, які події та обставини вони можуть привнести чи змінити.

Блазень допоможе позбутися вантажу минулого. Завдяки ньому людина стане веселішою, непередбачуваною та вільною.

Маг допоможе стати людині емоційно наповненою, зібрати думки в купу та знайти вигідний для себе вихід із ситуації.

Жриця наповнить людину усвідомленістю й допоможе розвинути інтуїцію.

Імператриця налагодить стосунки з близькими, зробить любовний союз міцнішим і підвищить жіночу енергію.

Імператор допоможе мислити раціонально, покладатися на себей й отримати бажану посаду.

Ієрофант допоможе в духовному розвитку та здобутті авторитету серед колег.

Аркан Закохані допоможе налагодити стосунки з партнером і вийти зі стану апатії.

Колісниця допоможе виконати важливі завдання, досягти мети й стати жайворонком.

Справедливість допоможе ухвалити незалежне рішення.

Сила допоможе зайняти позицію лідера в колективі та знайти стрижень у собі.

За допомогою Пустельника людина зможе знайти своє внутрішнє я, зрозуміти, що їй потрібно в житті й у чому вона хотіла б розвиватися.

Фортуна змінить успіх на бік людини, якщо хочеш взяти участь у лотереї — сьогодні твій день.