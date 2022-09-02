Элегантные вампиры в погоне за вечностью. Стоит ли смотреть фильм "Приглашение"

Новый ужастик успел возглавить американский кинопрокат в конце августа.

В День знаний, 1 сентября в украинском прокате стартовал долгожданный хоррор "Приглашение" режиссера Джессики М. Томсон. Главная роль в романтическом ужастике досталась актрисе Натали Эммануэль — звезде "Игры престолов" и "Форсажа". К слову, в США прокатчики выпустили картину "Приглашение" в конце августа и за несколько дней лента очутилась на первом месте с $ 7 млн сборов и еще $ 1,6 млн новинка собрала на международных площадках. Журналист Фокуса успел посмотреть картину в день премьеры.

[ + – ] фильм "Приглашение" 2022 трейлер

Сюжет фильма рассказывает зрителю довольно банальную историю о девушке, которая рано потеряла отца и годом ранее до описываемых событий похоронила мать. Героиня живет обычной жизнью, в динамичном Нью-Йорке, пытается получить диплом бакалавра искусств, работает официанткой и редко сводит концы с концами.

В один из дней она решает пройти экспресс-тест ДНК с целью поиска дальних родственников и находит таковых… Оказывается, юная Эвелин имеет родство с британской аристократической семьей Александер. После знакомства с троюродным братом героиня получает от него приглашение на свадьбу в старинный замок в Великобритании, где и начинаются ее опасные приключения.

Если говорить коротко, картина — настоящий набор клише фильмов о вампирах, проживающих в замках и ведущих исключительно гламурный образ жизни. Как существам с безграничной властью и состоянием, обитателям потустороннего мира доступно жилье только в виде аристократического имения-гнезда для фамилии с многовековой историей, сверкающая одежда даже днем, готический макияж и, конечно же, вечная жизнь, которой они, в силу собственной испорченности, распоряжаются не всегда рационально.

Другими словами, в аспекте художественных открытий и культурных потрясений фильм не имеет никакой ценности и, скорее всего, будет оценен многими зрителями как проходной. Впрочем, как и в случае ожидания от ленты многослойного сюжета и любовных линий трилогии "Сумерки" — в "Приглашении" этих преимуществ тоже нет!

Однако, если вам по душе интерьеры старинных дворцов, персонажи, словно сошедшие со страниц романов Джейн Остин, и вы готовы по достоинству оценить работу художников по костюмам, которую следует отметить как более чем примечательную. Да и вообще, если вы давно не были в кино на красивом фильме, и эстет внутри Вас загрустил, тогда это "Приглашение" точно для Вас!

Так стоит ли смотреть фильм "Приглашение" 2022?

Да, если:

Вы любите костюмированные фильмы

Вам импонирует тема вампиров в кинематографе

Обожаете старинные интерьеры

Вам нравится легкий саспенс

Вы готовы на чуть меньшее, чем "Другой мир"

Нет, если: