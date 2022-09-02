Елегантні вампіри в перегонах за вічністю. Чи варто дивитися фільм "Запрошення"

Новий жахастик встиг очолити американський кінопрокат наприкінці серпня.

У День знань, 1 вересня, в українському прокаті стартував довгоочікуваний горор "Запрошення" режисерки Джесіки М. Томсон. Головна роль у романтичному фільмі жахів дісталася акторці Наталі Еммануель — зірці "Гри престолів" та "Форсажу". До речі, у США прокатники випустили картину "Запрошення" наприкінці серпня і за кілька днів стрічка опинилась на першому місці з $7 млн зборів і ще $1,6 млн новинка зібрала на міжнародних майданчиках. Журналіст Фокусу встиг подивитися картину в день прем'єри.

[ + – ] фільм "Запрошення" 2022 трейлер

Сюжет фільму розповідає глядачеві досить банальну історію про дівчину, яка рано втратила батька і роком раніше до описаних подій поховала матір. Героїня живе звичайним життям, у динамічному Нью-Йорку, намагається здобути диплом бакалавра мистецтв, працює офіціанткою і рідко зводить кінці з кінцями.

Одного дня вона вирішує пройти експрес-тест ДНК з метою пошуку далеких родичів і знаходить таких… Виявляється, юна Евелін має спорідненість із британською аристократичною родиною Александер. Після знайомства з троюрідним братом героїня отримує від нього запрошення на весілля до старовинного замку у Великій Британії, де і починаються її небезпечні пригоди.

Якщо говорити коротко, картина — справжній набір кліше фільмів про вампірів, які мешкають у замках і ведуть лише гламурний спосіб життя. Як істотам з безмежною владою і статками, мешканцям потойбіччя доступне житло тільки у вигляді аристократичного маєтку-гнізда для прізвища з багатовіковою історією, блискучий одяг навіть вдень, готичний макіяж і, звичайно ж, вічне життя, яким вони, в силу власної зіпсованості, розпоряджаються не завжди раціонально.

Іншими словами, в аспекті художніх відкриттів та культурних потрясінь фільм не має жодної цінності і, найімовірніше, багато глядачів його оцінять як прохідний. Втім, як і в разі очікування від стрічки багатошарового сюжету та любовних ліній трилогії "Сутінки" — у "Запрошенні" цих переваг теж немає!

Однак, якщо вам до душі інтер'єри старовинних палаців, персонажі, що ніби зійшли зі сторінок романів Джейн Остін, і ви готові оцінити роботу художників по костюмах, яку слід відзначити як більш ніж примітну. Та й взагалі, якщо ви давно не були в кіно на гарному фільмі, і естет усередині Вас засумував, тоді це "Запрошення" точно для Вас!

Тож чи варто дивитися фільм "Запрошення" 2022?

Так, якщо:

Ви любите костюмовані фільми

Вам імпонує тема вампірів у кінематографі

Любите старовинні інтер'єри

Вам подобається легкий саспенс

Ви готові на трохи менше, ніж "Інший світ"

Ні, якщо: