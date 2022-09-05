Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября 2022 года: Тельцам можно ждать повышения на работе, а Львы справятся со многими проблемами

Сегодня для многих знаков Зодиака благоприятное время для активного включения в профессиональную деятельность. Одноко некоторым знакам звезды рекомендуют все же отдохнуть.

Овен

Сегодня стоит быть осторожнее с посторонними людьми. Возможно, кто-то захочет присвоить ваши заслуги и успех. В личных отношениях тоже лучше быть сдержаннее и не проявлять слишком бурных эмоций.

Телец

Хороший день для деловых переговоров — можно похлопотать о повышении на работе или попросить повысить зарплату. Вечер лучше провести в кругу семьи или близких людей.

Близнецы

Этот день лучше провести без важных встреч и глобальных планов. Время запланировать визит к врачу или косметологу, позаботиться о физическом и психологическом здоровье.

Рак

Сегодня важно сохранять оптимизм и хорошее настроение. На работе ждут хорошие новости, дома, скорее всего, приятный подарок. Вечером позвоните родным или лучше сходите к ним в гости.

Лев

Вас ждет полоса везения в карьере и финансовый успех. Однако, не забывайте о семье: в последнее время они видят вас крайне редко. Также сегодня можно смело планировать путешествие, о котором вы так мечтали.

Дева

Звезды рекомендуют вам прислушаться к внутреннему голосу и сфокусироваться на работе. Неприятностей в личных отношениях можно избежать, если контролировать свои эмоции.

Весы

Если кто-то из окружающих вас людей обратится к вам за советом, постарайтесь максимально точно и, что немаловажно, честно и ответственно ответить на заданный вам вопрос.

Скорпион

Отличное время для планирования профессиональных целей. Возможно крупное финансовое вознаграждение. День удачный практически для всех начинаний. Если при этом вы будете сохранять холодный рассудок — сорвет джек-пот.

Стрелец

Сегодня вам лучше отложить дела и по возможности хорошо отдохнуть. Время пересмотреть меню, запланировать новое хобби, записаться к массажисту. Вечером прекрасным планом будет длительная прогулка на свежем воздухе.

Козерог

Активный и продуктивный день. Но будьте осторожны за рулем, не превышайте скорость, опасайтесь бытовых травм. Вечер лучше провести с близким человеком, все приглашения на публичные мероприятия лучше проигнорировать.

Водолей

Сегодня вы будете поражены, осознав, как легко и просто можно найти ответ на ваш вопрос. Если коллеги попросят о помощи — не отказывайте. И попытайтесь не тратить сегодня много денег.

Рыбы

День желательно провести дома, вечером вас ждет приятный сюрприз. Позаботьтесь о здоровье, не отказывайтесь от встречи с друзьями. Накопленная сегодня энергия пригодится вам завтра.