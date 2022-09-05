Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 вересня 2022 року: Тельцям — підвищення на роботі, Левам — розв'язання питань

Сьогодні для багатьох знаків Зодіаку є сприятливий час для активного включення у професійну діяльність. Проте деяким знакам зірки рекомендують все ж таки відпочити.

Овен

Сьогодні варто бути обережнішими зі сторонніми людьми. Можливо, хтось захоче привласнити ваші заслуги та успіх. В особистих стосунках теж краще бути стриманішим і не виявляти надто бурхливих емоцій.

Телець

Хороший день для ділових переговорів — можна поклопотатися про підвищення на роботі чи попросити підвищити зарплатню. Вечір краще провести у родинному колі або з близькими людьми.

Близнюки

Цей день краще провести без важливих зустрічей та глобальних планів. Час запланувати візит до лікаря чи косметолога, подбати про фізичне та психологічне здоров'я.

Рак

Сьогодні важливо зберігати оптимізм та гарний настрій. На роботі чекають хороші новини, вдома, найімовірніше, приємний подарунок. Увечері зателефонуйте рідним чи краще сходіть до них у гості.

Лев

На вас чекає смуга везіння в кар'єрі та фінансовий успіх. Однак, не забувайте про сім'ю: останнім часом вони бачать вас дуже рідко. Також сьогодні можна сміливо планувати подорож, про яку ви так мріяли.

Діва

Зірки рекомендують прислухатися до внутрішнього голосу і сфокусуватися на роботі. Неприємностей у особистих стосунках можна уникнути, якщо контролювати свої емоції.

Терези

Якщо хтось з оточення звернеться до вас за порадою, постарайтеся максимально точно і, що важливо, чесно та відповідально відповісти на поставлене вам питання.

Скорпіон

Відмінний час для планування професійних цілей. Можлива велика фінансова винагорода. День зручний практично для всіх починань. Якщо разом з тим ви зберігатимете холодний розум — зірвете джек-пот.

Стрілець

Сьогодні вам краще відкласти справи та за можливості добре відпочити. Час переглянути меню, запланувати нове хобі, записатися до масажиста. Ввечері чудовим планом буде тривала прогулянка на свіжому повітрі.

Козеріг

Активний та продуктивний день. Але будьте обережні за кермом, не перевищуйте швидкість, побоюйтеся побутових травм. Вечір краще провести з близькою людиною, всі запрошення на публічні заходи краще проігнорувати.

Водолій

Сьогодні ви будете вражені, усвідомивши, як легко та просто можна знайти відповідь на ваше запитання. Якщо колеги попросять допомоги — не відмовляйте. І спробуйте не витрачати сьогодні багато грошей.

Риби

День бажано провести вдома, увечері на вас чекає приємний сюрприз. Подбайте про здоров'я, не відмовляйтеся від зустрічі з друзями. Накопичена сьогодні енергія стане вам у пригоді завтра.