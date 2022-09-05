Прогноз для всех знаков зодиака. Что говорит таролог про 5 сентября?

Карты Таро предсказывают сегодня очень насыщенный день — будут и разочарования, и победы. Но Козерогам следует быть особо осторожными

Овен

Карта дня "Император"

Хороший день для начала нового дела. Но помните — спешка может негативно повлиять на желанный результат в задуманном, поэтому действовать нужно осторожно и медленно.

Телец

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Аркан призывает не волноваться и не спешить, принимая важные решения. Идите только вперед, не слушайте советов, сохраняйте спокойствие.

Близнецы

Карта дня "Тройка жезлов"

Накануне вы сделали правильный выбор. Поэтому сейчас не переживайте — удача будет на вашей стороне. Вы можете смело смотреть в будущее.

Рак

Карта дня "Солнце"

Аркан сулит приятные новости. Вас порадуют родные люди, возможно именно эту новость вы ждали весь год. А на работе эта карта сулит, что звезды складываются, поэтому будьте уверены в себе.

Лев

Карта дня "Влюбленные"

Не обращайте внимание на критику. Но будьте осторожны — завистники не дремлют. Если вы не будете защищаться – проиграете бой.

Дева

Карта дня "Десятка мечей"

Не увлекайтесь пустыми идеями. Этот день принесет конец вашим страхам. Вы сможете получить хорошее финансовое вознаграждение. Верьте своей интуиции.

Весы

Карта дня "Четверка жезлов"

Будьте открыты по отношению к людям. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады.

Скорпион

Карта дня "Король денариев"

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Не будьте упрямы и не поддавайтесь бессмысленной паники. Если у вас возникнет желание взяться за какое-то новое дело, это очень хорошо.

Стрелец

Карта дня "Туз мечей"

Вам представится шанс покончить с прежней рутиной или освободиться от нее, чтобы перейти на более высокий уровень. Будьте сегодня честны с окружающими и с собой.

Козерог

Карта дня "Пятерка кубков"

Готовьтесь к огорчениям. Возможно, вас постигнет большое разочарование. Но не отчаивайтесь, в конце каждого темного пути – свет и необходимо только идти к нему.

Водолей

Карта дня "Пятерка мечей"

Сегодня лучше проявлять бдительность. На работе неудачный день, но не огорчайтесь, эти неприятности уже скоро закончатся. Побудьте вечером дома.

Рыбы

Карта дня "Шестерка кубков"

Сегодня лучше всего сбавить скорость — и за рулем, и в работе. Если душа просит покоя — дайте ей его. Станьте свободными и отпустите свои мысли.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl