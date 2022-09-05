Прогноз для всіх знаків зодіаку. Що каже таролог про 5 вересня?

Карти Таро пророкують сьогодні дуже насичений день — будуть і розчарування, і перемоги. Але Козерогам слід бути особливо обережними

Овен

Карта дня "Імператор"

Гарний день для початку нової справи. Але пам'ятайте — поспіх може негативно вплинути на бажаний результат у задуманому, тому діяти потрібно обережно та повільно.

Телець

Карта дня "Лицар жезлів"

Аркан закликає не хвилюватись і не поспішати, приймаючи важливі рішення. Ідіть тільки вперед, не слухайте порад, зберігайте спокій.

Близнюки

Карта дня "Трійка жезлів"

Напередодні ви зробили правильний вибір. Тому зараз не переживайте — успіх буде на вашому боці. Ви можете сміливо дивитися у майбутнє.

Рак

Карта дня "Сонце"

Аркан обіцяє приємні новини. Вас порадують рідні люди, можливо саме на цю новину ви чекали весь рік. А на роботі ця карта обіцяє, що зірки складаються, тож будьте впевнені в собі.

Лев

Карта дня "Закохані"

Не звертайте увагу на критику. Але будьте обережні — заздрісники не сплять. Якщо ви не захищатиметеся — програєте бій.

Діва

Карта дня "Десятка мечів"

Не захоплюйтесь порожніми ідеями. Цей день принесе кінець вашим страхам. Ви зможете отримати хорошу фінансову винагороду. Вірте своїй інтуїції.

Терези

Карта дня "Четвірка жезлів"

Будьте відкриті до людей. Не бійтеся, що вас за це покарають. Сміливо зробіть перший крок у стосунках з іншим чи іншими. Ви переконаєтесь, що вам раді.

Скорпіон

Карта дня "Король денаріїв"

Радуйтеся досягнутому та розумно використовуйте свої ресурси. Не будьте впертими і не піддавайтеся безглуздій паніці. Якщо у вас виникне бажання взятися за якусь нову справу, це дуже добре.

Стрілець

Карта дня "Туз мечів"

Ви матимете шанс покінчити з колишньою рутиною або звільнитися від неї, щоб перейти на вищий рівень. Будьте сьогодні чесні з оточенням та із собою.

Козеріг

Карта дня "П'ятірка кубків"

Готуйтеся до прикростей. Можливо, вас спіткає велике розчарування. Але не впадайте у відчай, в кінці кожного темного шляху — світло і необхідно тільки йти до нього.

Водолій

Карта дня "П'ятірка мечів"

Сьогодні краще проявляти пильність. На роботі невдалий день, але не засмучуйтесь, ці неприємності вже скоро закінчаться. Побудьте ввечері вдома.

Риби

Карта дня "Шістка кубків"

Сьогодні найкраще зменшити швидкість — і за кермом, і в роботі. Якщо душа просить спокою, дайте їй його. Стати вільними і відпустіть свої думки.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl