Львы, Рыбы и Козероги. Прогноз Таро на сентябрь 2022 для всех знаков Зодиака

Карты Таро в первый месяц осени предвещают практическим всем знакам Зодиака дни, насыщенные важными событиями и яркими встречами.

Однако, старинные символы предупреждают — все в ваших руках, не опускайте их никогда! Особенно в сентябре. По информации астролога и таролога Анжелы Перл.

Карта сентября: Отшельник

Сентябрь — месяц, когда всем знакам хорошо было бы сбавить скорость жизни, побыть наедине с собой, почувствовать свою уникальность, насладится тишиной. Внутреннюю опору поможет обрести глубокий разговор с собой, искренние ответы на по-настоящему важные вопросы. Не считайте этот период слабостью — он вскоре поможет вам продолжить путь вперед и достичь большего.

Овен: принцесса Дисков

У Овнов в сентябре не будет особых прорывов в карьере. Скорее, это месяц спокойного благополучия. Вместе с тем, будут дни, когда нужно проявить выдержку и спокойствие, показать железные нервы — тогда новое непременно станет успешным, а желанное — реальным.

Телец: Покой (2 мечей)

Для Тельцов первый месяц осени будет богатым на соблазнительные предложения. Это может быть хорошая вакансия в компании своей мечты, которая ждет именно вас, или же интересное развитие романтических отношений. В любом случае помните — вы должны использовать в сентябре все свое обаяние и смело отвечать на новые вызовы.

Близнецы: Роскошь (4 чаш)

Для Близнецов сентябрь — месяц исполнений приятных желаний. Девушки смогут побаловать себя роскошными покупками, обновить гардероб, порадоваться новым стильным аксессуарам. У мужчин все еще серьезнее — их вполне могут ждать крупные приобретения. Например, новый автомобиль или недвижимость. В общем, хорошее время, чтобы побаловать себя.

Рак: Дьявол (Старший Аркан)

Сентябрь станет отличным месяцем, чтобы вывести материальную сторону жизни на новый этап. Есть большой шанс именно в этом месяце сменить работу на более высокооплачиваемую или подняться вверх по карьерной лестнице. Займите сильную позицию и не сдавай ее, как можно дольше. Возьмите все в свои руки — успех будет гарантирован.

Лев: Наука (6 мечей)

В сентябре Львам следует больше полагаться на холодный рассудок, слегка скептический анализ и критическое мышление. Хорошее время для изучения, например, языков или общего саморазвития. Не давайте волю слишком бурным эмоциям в сентябре, голос интуиции лучше сверять с доводами разума.

Дева: Туз Дисков

Лучшее время для подготовки к будущим взлетам. Не упустите его! В сентябре вам важно проанализировать что и как вы делаете в работе, насколько вам это нравится. Возможно, придется освоить новые навыки — дерзайте. В финансовом плане лучше проявить сдержанность и по возможности отложить крупные покупки.

Весы: Вожделение (Старший Аркан)

Вас ждет сентябрь, полный страсти и огненной энергии. В этом месяце все будет получаться как нельзя лучше. Но пускай успех не вскружит вам сильно голову! Сохраняйте критический взгляд на собственные решения, особенно спонтанные, особо внимательны будьте к любимым людям — и тогда все у вас будет хорошо.

Скорпион: Принцесса Чаш

Месяц, когда нужно проявить особую заботу к себе, довериться чувствам и интуиции, не бояться перемен. Близкое окружение будет поддерживать вас, а критики останутся в стороне. На личном фронте ожидает чувственный и романтический период, будьте как можно чаще с партнером вместе, не бойтесь глубоких откровенных разговоров.

Стрелец: Сила (9 жезлов)

Для Стрельцов сентябрь — время действовать. Ваша энергия уже хлещет через край — дайте ей выход в нужное вам русло. Займитесь новым проектом или постойте дом — в этом сентябре вам все под силу. Главная опасность месяца — бездействие.

Козерог: Богатство (10 дисков)

Козерогам придется быть в этом месяце экономными — лучше избегать импульсивных покупок, не давать в долг. Но при этом очень важно не отказывать в помощи близким или друзьям. Финансовая напряженность будет недолгой, закончится буквально через несколько недель. А вот в личном плане вас ожидает гармония или же судьбоносная встреча.

Водолей: Праздность (8 чаш)

Время очень рационально использовать собственные силы и по возможности больше отдыхать. В идеале — на природе, в тишине, с близкими людьми. Очень полезным будет активный спорт, плавание, медитации. В работе все будет уверенно стабильно, но без особых успехов. Они ждут вас вскоре, поэтому не напрягайтесь зря.

Рыбы: Принц Чаш

Для Рыб сентябрь будет ярким и эмоциональным. Но придется много работать, поэтому запаситесь терпением и выдержкой — они принесут вам хорошие результаты. Впрочем, иногда поможет мягкость и гибкость. Помните, что это не проявление слабости, ведь главное — добиться желаемого результата.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl