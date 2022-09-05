Леви, Риби та Козероги. Прогноз Таро на вересень 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Карти Таро в перший місяць осені передвіщають практично всім знакам Зодіаку дні, насичені важливими подіями та яскравими зустрічами. Але попереджають — все у ваших руках, не опускайте їх ніколи! Особливо у вересні.

Карта вересня: Путівник

Вересень — місяць, коли всім знакам добре було б зменшити швидкість життя, побути наодинці з собою, відчути свою унікальність, насолодитися тишею. Внутрішню опору допоможе знайти глибоку розмову із собою, щирі відповіді на по-справжньому важливі питання. Не вважайте цей період слабкістю — він незабаром допоможе вам продовжити шлях уперед і досягти більшого.

Овен: принцеса Дисків

В Овнів у вересні не буде особливих проривів у кар'єрі. Ймовірніше, це місяць спокійного благополуччя. Разом з тим, будуть дні, коли потрібно виявити витримку та спокій, показати залізні нерви — тоді нове неодмінно стане успішним, а бажане реальним.

Телець: Спокій (2 мечі)

Для Тельців перший місяць осені буде багатим на спокусливі пропозиції. Це може бути хороша вакансія в компанії своєї мрії, яка чекає саме на вас, або ж цікавий розвиток романтичних стосунків. У будь-якому випадку пам'ятайте — ви повинні використовувати у вересні всю свою чарівність і сміливо відповідати на нові виклики.

Близнюки: Розкіш (4 чаш)

Для Близнюків вересень — місяць виконання приємних бажань. Дівчата зможуть потішити себе розкішними покупками, оновити гардероб, порадіти новим стильним аксесуарам. У чоловіків все ще серйозніше — на них цілком можуть чекати великі придбання. Наприклад, новий автомобіль чи нерухомість. Загалом, гарний час, щоб потішити себе.

Рак: Диявол (Старший Аркан)

Вересень стане чудовим місяцем, щоб вивести матеріальний бік життя на новий етап. Є великий шанс саме цього місяця змінити роботу на оплачуванішу або піднятися кар'єрними сходами. Займіть сильну позицію і не здавай її якомога довше. Візьміть все у свої руки — успіх буде гарантований.

Лев: Наука (6 мечів)

У вересні Левам слід більше покладатися на холодний розум, трохи скептичний аналіз та критичне мислення. Гарний час для вивчення, наприклад, мов чи загального саморозвитку. Не давайте волю надто бурхливим емоціям у вересні, голос інтуїції краще звіряти з доказами розуму.

Діва: Туз Дисків

Найкращий час для підготовки до майбутніх зльотів. Не проґавте його! У вересні вам важливо проаналізувати, що і як ви робите в роботі, наскільки вам це подобається. Можливо, доведеться освоїти нові навички — дерзайте. У фінансовому плані краще проявити стриманість і наскільки можна відкласти великі покупки.

Терези: Бажання (Старший Аркан)

На вас чекає вересень, повний пристрасті та вогненної енергії. Цього місяця все виходитиме якнайкраще. Але нехай успіх не закружляє вам сильно голову! Зберігайте критичний погляд на власні рішення, особливо спонтанні, особливо уважні будьте до коханих людей — і тоді все буде добре.

Скорпіон: Принцеса Чаш

Місяць, коли потрібно виявити особливу турботу до себе, довіритися почуттям та інтуїції, не боятися змін. Близьке оточення підтримуватиме вас, а критики залишаться осторонь. На особистому фронті чекає чуттєвий і романтичний період, будьте якнайчастіше з партнером разом, не бійтеся глибоких відвертих розмов.

Стрілець: Сила (9 жезлів)

Для Стрільців вересень — час діяти. Ваша енергія вже хлюпає через край — дайте їй вихід у потрібне вам русло. Займіться новим проєктом або побудуйте будинок — у цьому вересні вам все під силу. Головна небезпека місяця — бездіяльність.

Козеріг: Багатство (10 дисків)

Козерогам доведеться бути цього місяця економними — краще уникати імпульсних покупок, не позичати. Але разом з тим дуже важливо не відмовляти у допомозі близьким чи друзям. Фінансова напруженість буде недовгою, закінчиться буквально за кілька тижнів. А ось в особистому плані на вас чекає гармонія або доленосна зустріч.

Водолій: Святкування (8 чаш)

Час дуже раціонально використовувати власні сили і наскільки можна більше відпочивати. В ідеалі — на природі, у тиші, з близькими людьми. Дуже корисним буде активний спорт, плавання, медитація. У роботі все буде впевнено стабільним, але без особливих успіхів. Вони чекають на вас незабаром, тому не напружуйтеся дарма.

Риби: Принц Чаш

Для Риб вересень буде яскравим та емоційним. Але доведеться багато працювати, тому запасіться терпінням і витримкою — вони принесуть вам добрі результати. Втім, іноді допоможе м'якість та гнучкість. Пам'ятайте, що це не прояв слабкості, адже головне — досягти бажаного результату.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl