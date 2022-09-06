Что говорит таролог про 6 сентября 2022 года?

Карты Таро предсказывают сегодня насыщенный и интересный день.

Овен

Карта дня "Туз денариев"

Вам следует ловить удачу – она может выпасть вам где угодно. Обратите внимание на новый проект, который вас интересует, сейчас хорошее время для начала. Успешными будут и капиталовложения.

Телец

Карта дня "Восьмерка мечей"

Если новое дело идет очень туго — оставьте его. Направьте сегодня свою энергию на семью — родные люди воздадут теплом. Избегайте конфликтов на бытовом уровне.

Близнецы

Карта дня "Рыцарь кубков"

День хорошо посвятить чувства и эмоциям. Не замыкайтесь в себе, ответьте согласием на приглашение поужинать. Проявите заботу к детям.

Рак

Карта дня "Дама жезлов"

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. Удача будет на вашей стороне. Но не позволяйте критикам испортить вам настроение.

Лев

Карта дня "Четверка жезлов"

Подарите себе букет цветов или же запишитесь в спа-салон, побалуйте себя чем-то, что считаете приятным. Впереди у вас напряженная работа, поэтому наберитесь сил сегодня.

Дева

Карта дня "Десятка денариев"

Ваш успех зависит от того, ка вы себе его представляете. Поэтому гоните прочь мрачные мысли, сохраняйте оптимизм и чувство юмора. Сегодня лучше избегать крупных бытовых покупок.

Весы

Карта дня "Дама мечей"

Не воюйте против близких людей, не критикуйте их. Сегодня лучше воздержаться от резких решений и кардинальных движений. Поработайте от души в спортзале.

Скорпион

Карта дня "Восьмерка денариев"

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

Стрелец

Карта дня "Шестерка кубков"

Хорошее время для переезда, если вы его запланировали. Неудачный день для капиталовложений. Сейчас лучше сэкономить и ресурсы, и деньги. Встреча со старыми друзьями поможет обрести внутренний покой.

Козерог

Карта дня "Десятка жезлов"

Дисциплина и выдержка — ваши лучшие друзья на сегодня. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Если дело, которое вам поручили кажется невыполнимым — откажитесь от него, сэкономите время и силы.

Водолей

Карта дня "Тройка жезлов"

Перед вами откроются широкие перспективы — не упускайте этот шанс. Но помните — только ваше сильное желание и упорный труд помогут осуществить задуманное. Встреча сегодня может изменить личную жизнь.

Рыбы

Карта дня "Туз кубков"

Вас ждет многообещающее предложение — примите его. Если вы постараетесь, то удача улыбнется вам потом не раз. Хорошее время также для того, чтобы решить застарелую проблему и больше не вспоминать о ней.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl