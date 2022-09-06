Що каже таролог про 6 вересня 2022 року?

Карти Таро пророкують сьогодні насичений та цікавий день.

Овен

Карта дня "Туз денаріїв"

Вам слід ловити удачу — вона може випасти вам будь-де. Зверніть увагу на новий проєкт, який вас цікавить, зараз добрий час для початку. Успішними будуть і капіталовкладення.

Телець

Карта дня "Вісімка мечів"

Якщо нова справа йде дуже важко — залиште її. Направте сьогодні свою енергію на сім'ю — рідні люди віддадуть теплом. Уникайте конфліктів на побутовому рівні.

Близнюки

Карта дня "Лицар кубків"

День добре присвятити почуттям та емоціям. Не замикайтеся в собі, дайте відповідь згодою на запрошення повечеряти. Виявіть турботу до дітей.

Рак

Карта дня "Дама жезлів"

Ви впевнені у своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба взяти на себе найважчу частину роботи. Успіх буде на вашому боці. Але не дозволяйте критикам зіпсувати вам настрій.

Лев

Карта дня "Четвірка жезлів"

Подаруйте собі букет квітів або запишіться в спа-салон, побалуйте себе чимось, що вважаєте приємним. Попереду у вас напружена робота, тож наберіться сил сьогодні.

Діва

Карта дня "Десятка денаріїв"

Ваш успіх залежить від того, як ви собі його уявляєте. Тому женіть геть похмурі думки, зберігайте оптимізм і почуття гумору. Сьогодні краще уникати великих побутових покупок.

Терези

Карта дня "Дама мечів"

Не воюйте проти близьких людей, не критикуйте їх. Сьогодні краще утриматися від різких рішень та кардинальних рухів. Попрацюйте від душі у спортзалі.

Скорпіон

Карта дня "Вісімка денаріїв"

Вам доведеться взятися за щось нове. Можливо, це буде навчання чи нове завдання на роботі, а можливо, і здійснення якогось бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і зрештою на вас чекає успіх.

Стрілець

Карта дня "Шістка кубків"

Вдалий час для переїзду, якщо ви його запланували. Невдалий день для капіталовкладень. Нині краще заощадити і ресурси, і гроші. Зустріч зі старими друзями допоможе здобути внутрішній спокій.

Козеріг

Карта дня "Десятка жезлів"

Дисципліна та витримка — ваші найкращі друзі на сьогодні. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, й інше. Якщо справа, яку вам доручили здається нездійсненною — відмовтеся від неї, заощадите час та сили.

Водолій

Карта дня "Трійка жезлів"

Перед вами відкриються широкі перспективи — не втрачайте цього шансу. Але пам'ятайте — тільки ваше сильне бажання та наполеглива праця допоможуть здійснити задумане. Зустріч сьогодні може змінити особисте життя.

Риби

Карта дня "Туз кубків"

На вас чекає перспективна пропозиція — прийміть її. Якщо ви постараєтеся, то успіх посміхнеться вам потім не раз. Гарний час також для того, щоб розв'язати проблему застарілі і більше не згадувати про неї.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl