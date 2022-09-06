Козероги, Рыбы и Стрельцы. Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года

Сентябрь 2022-го для любовной сферы — достаточно насыщенный период. Многих знаков ожидают интересные встречи, судьбоносные решения, разочарование и даже расставания. Но в целом в сентябре все должны быть счастливыми.

Овен

Для вас сентябрь — это время, когда нужно окончательно определиться: либо вы возвращаете прошлые романтические отношения, либо идете вперед и вкладываете в новые отношения свои чувства и, главное, искренность. В любом случае не фокусируйтесь на прошлом негативном опыте и неприятных ситуациях. Таким образом вы создадите здоровую психологическую атмосферу.

Телец

У Тельцов сентябрь — месяц увлекательных романтических увлечений. Вас ждет головокружительный роман. Но не теряйте голову — даже в любви голос разума поможет избежать неприятностей. Если вы уже в браке, то постарайтесь в эти дни быть как можно ближе к семье. Это укрепит семейные узы.

Близнецы

В этом месяце звезды будут помогать вам улучшить текущую ситуацию в семье или же построить новые отношения, наполненные взаимоуважением и радостью. Но при условии — если вы будете честны и откровенны с партнером.

Рак

Большой риск сделать неправильный выбор и разрушить хорошие надежные отношения. Подумайте семь раз, прежде чем принимать важное решение, касающееся брака или отношений. Впрочем, бояться нового поворота в жизни тоже не надо. Лучший выход — оставаться всегда собой.

Лев

Большинство проблем в личной жизни исчезнут, если вы проявите инициативу и решитесь на откровенный разговор с партнером. Возможно, придется признать собственные ошибки и даже извиниться. Но это только укрепит ваши отношения.

Дева

Хороший месяц для новых встреч и приятных знакомств. Они могут перерасти в большее, возможно именно в сентябре вы встретите свою половинку. Возможно, о себе напомнит и бывший партнер.

Весы

Вас ждет любовь с первого взгляда! Возможна внезапная привязанность, однако ваши чувства могут остаться без ответа. На расстраивайтесь — уже к концу месяца все наладится и вы будете наслаждаться жизнью сполна.

Скорпион

Ваше обаяние не оставит никого равнодушным. Вы будете на пике хорошего настроения и положительных эмоций. Но будьте осторожны — увлечение новыми знакомствами могут разрушить семейные узы или давно устоявшиеся взаимоотношения.

Стрелец

Для вас сентябрь — месяц любовных приключений, интересных знакомств, романтических свиданий. Воспользуйтесь благосклонностью звезд и проживите это время ярко! Серьезная, важная встреча может произойти и во время рабочих командировок.

Козерог

В целом, благоприятный месяц для семейных взаимоотношений, парных контактов. Хорошее время для обсуждения важных вопросов, касающихся места проживания, расширения семьи, улучшения жилищных условий.

Водолей

Возможно, вы были настроены на то, чтобы не пускать кого-то в самые сокровенные уголки вашего сердца. Однако, не стоит бояться новых отношений. По сравнению с вашими предыдущими встречами, свидание в сентябре сделает вас намного ближе друг к другу эмоционально.

Рыбы

Время задать партнеру правильные вопросы, чтобы копнуть глубже, стать ближе и создать общую реальность. Сентябрь может стать прекрасным месяцем для открытого разговора с вашим партнером. Это сблизит вас и подарит новые ощущения.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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