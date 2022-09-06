Козероги, Риби та Стрільці. Любовний гороскоп на вересень 2022 року

Вересень 2022-го для любовної сфери досить насичений період. На багатьох знаків чекають цікаві зустрічі, доленосні рішення, розчарування та навіть розлучення. Але загалом у вересні усі мають бути щасливими.

Овен

Для вас вересень — це час, коли потрібно остаточно визначитися: або ви повертаєте минулі романтичні стосунки, або йдете вперед і вкладаєте в нові стосунки свої почуття та, головне, щирість. У жодному разі не фокусуйтеся на минулому негативному досвіді й неприємних ситуаціях. Так ви створите здорову психологічну атмосферу.

Телець

У Тельців вересень — місяць романтичних захоплень. На вас чекає запаморочливий роман. Але не втрачайте голову — навіть у коханні голос розуму допоможе уникнути неприємностей. Якщо ви вже одружені, то постарайтеся в ці дні бути якомога ближче до сім'ї. Це зміцнить сімейні узи.

Близнюки

Цього місяця зірки будуть допомагати вам покращити поточну ситуацію в сім'ї або побудувати нові стосунки, наповнені взаємоповагою та радістю. Але за умови, якщо ви будете чесні та відверті з партнером.

Рак

Великий ризик зробити неправильний вибір і зруйнувати хороші надійні стосунки. Подумайте сім разів, перш ніж ухвалювати важливе рішення щодо шлюбу або стосунків. Утім, боятися нового повороту в житті теж не треба. Найкращий вихід — залишатися завжди собою.

Лев

Більшість проблем в особистому житті зникнуть, якщо ви виявите ініціативу та зважитеся на відверту розмову з партнером. Можливо, доведеться визнати власні помилки та навіть перепросити. Але це лише зміцнить ваші стосунки.

Діва

Гарний місяць для нових зустрічей і приємних знайомств. Вони можуть перерости в більше, можливо, саме у вересні ви зустрінете свою половинку. Можливо, про себе нагадає і колишній партнер.

Терези

На вас чекає кохання з першого погляду! Можлива раптова прихильність, проте ваші відчуття можуть залишитися без відповіді. На засмучуйтеся — вже до кінця місяця все налагодиться, і ви насолоджуватиметеся життям сповна.

Скорпіон

Ваша чарівність не залишить нікого байдужим. Ви будете на піку гарного настрою та позитивних емоцій. Але будьте обережні — захоплення новими знайомствами можуть зруйнувати сімейні узи або стосунки, що давно стабілізувалися.

Стрілець

Для вас вересень — місяць любовних пригод, цікавих знайомств, романтичних побачень. Скористайтеся прихильністю зірок і проживіть цей час яскраво! Серйозна, важлива зустріч може статися й під час робочих відряджень.

Козеріг

Загалом сприятливий місяць для сімейних стосунків, парних контактів. Гарний час для обговорення важливих питань щодо місця проживання, розширення сім'ї, покращення житлових умов.

Водолій

Можливо, ви були налаштовані на те, щоб не пускати когось у найпотаємніші куточки вашого серця. Проте не варто боятися нових стосунків. Порівняно з вашими попередніми зустрічами, побачення у вересні зробить вас набагато ближчими одне до одного емоційно.

Риби

Час поставити партнеру правильні запитання, щоб копнути глибше, стати ближчими та створити спільну реальність. Вересень може стати чудовим місяцем для відкритої розмови з вашим партнером. Це зблизить вас і подарує нові відчуття.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ