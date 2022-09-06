Накладные волосы. Меган Маркл удивила поклонников новой прической

Герцогиня выступила перед молодежью на саммите в Манчестере.

На этой недели герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Великобританию, где собираются принять участие в нескольких мероприятиях. Меган Маркл уже успела восхитить поклонников блистательным красным аутфитом от Valentino во время своего выступления на саммите One Young World в манчестерском The Bridgewater Hall.

Помимо наряда поклонники герцогини обратили внимание на ее прическу. Меган Маркл выпрямила волосы и собрала их в плотный очень толстый хвост.

[ + – ] Меган Маркл на саммите в Манчестере Фото: Getty Images

Фанаты предположили, что герцогиня воспользовалась накладными волосами, чтобы увеличить густоту волос и сделать прическу более пышной.

Как пишет Hellomagazine, модный стилист Вики Диметриу отметила, что нет ничего удивительного в использовании искусственных волос для создания эффектной прически.

"Я думаю, что ее волосы выглядят великолепно! Для знаменитостей или вообще для кого-либо на самом деле нет ничего необычного в том, чтобы иметь немного дополнительной помощи с хвостом, поскольку все любят немного более толстый хвост" — сказала Вики.

А стилист Том Пайк подчеркнул, вряд ли Меган Маркл постоянно ходит с накладными волосами. Скорее всего она использовала их единожды для создания пышной прически, так как предварительно выпрямила свои волосы, из-за чего они стали более тонкими.

"Я не думаю, что у Меган постоянно накладные волосы. Я бы сказал, что королевская особа, возможно, прикрепила несколько прядей. Они дополняют естественную текстуру волос. Она использовала накладные пряди, чтобы сделать волосы гуще, так как ее собственные волосы химически выпрямлены, из-за чего они могут выглядеть более тонкими и плоскими" — сказал стилист.

Напомним, Меган Маркл выступила на саммите в Манчестере, где поразила фанатов пламенной речью. Для выхода в свет супруга принца Гарри выбрала красный брючный костюм от Valentino. Герцогиня много говорила о материнстве и своих детях. По ее словам, рождения сына и дочери изменили ее жизнь и заставили увидеть мир под другим углом.

Фокус ранее писал о том, что принц Уильям не планирует встречаться с братом и его супругой, пока Гарри не опубликует свои мемуары.