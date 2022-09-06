Накладне волосся. Меган Маркл здивувала шанувальників новою зачіскою

Герцогиня виступила перед молоддю на саміті в Манчестері.

Цього тижня герцог і герцогиня Сасекські прибули у Великобританію, де збираються взяти участь у кількох заходах. Меган Маркл уже встигла захопити шанувальників блискучим червоним аутфітом від Valentino під час свого виступу на саміті One Young World у манчестерському The Bridgewater Hall.

Крім вбрання, шанувальники герцогині звернули увагу на її зачіску. Меган Маркл випрямила волосся та зібрала його в щільний дуже товстий хвіст.

[ + – ] Меган Маркл на саміті у Манчестері Фото: Getty Images

Фанати припустили, що герцогиня скористалася накладним волоссям, щоб збільшити густоту волосся та зробити зачіску пишнішою.

Як пише Hellomagazine, модна стилістка Вікі Діметріу зазначила, що немає нічого дивного у використанні штучного волосся для створення ефектної зачіски.

"Я думаю, що її волосся має чудовий вигляд! Для знаменитостей або взагалі для когось насправді немає нічого незвичайного в тому, щоб мати трохи додаткової допомоги з хвостом, оскільки всі люблять трохи товстіший хвіст", — сказала Вікі.

А стиліст Том Пайк підкреслив, навряд чи Меган Маркл постійно ходить із накладним волоссям. Швидше за все, вона використовувала огой одного разу для створення пишної зачіски, оскільки попередньо випрямила своє волосся, через що воно стало тоншим.

"Я не думаю, що в Меган постійно накладне волосся. Я сказав би, що королівська особа, можливо, прикріпила кілька пасм. Вони доповнюють природну текстуру волосся. Вона використовувала накладні пасма, щоб зробити волосся густішим, оскільки її власне волосся хімічно випрямлене, через що воно може може мати тонший і пласкіший вигляд", — сказав стиліст.

Нагадаємо, Меган Маркл виступила на саміті в Манчестері, де вразила фанатів полум'яною промовою. Для появи чоловіка принца Гаррі обрала червоний штанний костюм від Valentino. Герцогиня багато говорила про материнство та своїх дітей. За її словами, народження сина й дочки змінили її життя та змусили побачити світ під іншим кутом.

Фокус раніше писав про те, що принц Вільям не планує зустрічатися з братом і його дружиною, поки Гаррі не опублікує свої спогади.