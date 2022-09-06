Ретроградный Меркурий. Что нас ждет в этот интересный период

Наступает время, когда все будет ломаться, люди будут плохо понимать друг друга и провоцировать конфликты.

Сентябрь будет самым "медленным" месяцем в 2022 году, так как целых шесть тяжеловесных планет, согласно астрологическим прогнозам, будут в ретроградном положении. Особенное внимание астрологи уделяют Меркурию. Эта планета отвечает за информацию и электронику, и в ретроградный период эти сферы становятся очень уязвимыми.

В сентябре 2022 года ретроградный Меркурий внесет неразбериху в жизнь на целых 22 дня. Астрологическое явление продлится с 10 сентября по 2 октября 2022 года. Так что лучше заранее подготовиться, чтобы пережить непростое время с наименьшими потерями.

Ретроградный Меркурий начнет движение в знаке Весы, а через 14 дней войдет в знак зодиака Дева. В это время лучше внимательно следить за тем, что и кому вы говорите. Дева придирчивый знак, а потому будет оказывать на вас негативное влияние, могут усилиться конфликты.

В период ретро Меркурия внимательно проверяйте место и время встречи, так как велика вероятность, что вы или те, с кем у вас назначена встреча, что-то перепутаете.

По словам Анжелы Перл, по ретро Меркурию могут вернуться в вашу жизнь люди, с которыми вы давно не поддерживаете связь, а также события, о которых вы забыли. Все, что не было завершено, может вернуться и придется прорабатывать задачи снова.

В это время тщательно обдумывайте решения. Меркурий всегда противостоит Юпитеру, который имеет свойство все расширять. Потому реагируйте на события спокойно и хладнокровно.

Наступает хорошее время, чтобы наладить прежние связи, примириться с врагами и начать поиск работы. Для творческих людей ретро Меркурий в сентябре будет хорошим периодом, чтобы создать шедевр, так как чувственное восприятие красоты обострится до предела.

По ретро Меркурию могут вернуться прошлые романтические привязанности, однако не бросайтесь в омут с головой, так как отношения, которые начинаются в этот период, вряд ли продлятся слишком долго.

Астрологи не рекомендуют в ретро Меркурий заниматься долгосрочным планированием, не делать крупные покупки, не вести важных переговоров и не заключать сделки.

По возможности используйте бытовую технику по минимуму, так как велика вероятность поломок.

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