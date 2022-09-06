Ретроградний Меркурій. Що нас чекає в цей цікавий період

Настає час, коли все ламатиметься, люди погано розумітимуть одне одного та провокуватимуть конфлікти.

Вересень буде "найповільнішим" місяцем у 2022 році, оскільки цілих шість великовагових планет, згідно з астрологічними прогнозами, будуть у ретроградному становищі. Особливу увагу приділяють астрологи Меркурію. Ця планета відповідає за інформацію та електроніку, і в ретроградний період ці сфери стають дуже вразливими.

У вересні 2022 року ретроградний Меркурій внесе плутанину в життя на цілих 22 дні. Астрологічне явище триватиме з 10 вересня до 2 жовтня 2022 року. Тож краще заздалегідь підготуватися, щоб пережити непростий час із найменшими втратами.

Ретроградний Меркурій розпочне рух у знаку Терези, а через 14 днів увійде в знак зодіаку Діва. У цей час краще уважно стежити за тим, що й кому ви кажете. Діва — прискіпливий знак, а тому надаватиме на вас негативний уплив, можуть посилитися конфлікти.

У період ретро Меркурія уважно перевіряйте місце та час зустрічі, оскільки велика ймовірність, що ви чи ті, з ким у вас призначена зустріч, щось переплутаєте.

За словами Анжели Перл, за ретро Меркурієм можуть повернутися у ваше життя люди, з якими ви давно не підтримуєте зв'язок, а також події, про які ви забули. Все, що не було завершено, може повернутися, і доведеться опрацьовувати завдання знову.

У цей час ретельно обмірковуйте рішення. Меркурій завжди протистоїть Юпітеру, який має властивість усе розширювати. Тому реагуйте на події спокійно та холоднокровно.

Настає гарний час, щоб налагодити колишні зв'язки, помиритися з ворогами та почати пошук роботи. Для творчих людей ретро Меркурій у вересні буде гарним періодом, щоб створити шедевр, оскільки чуттєве сприйняття краси загостриться до краю.

У час ретро Меркурія можуть повернутися минулі романтичні прихильності, проте не кидайтеся у вир із головою, оскільки стосунки, які починаються в цей період, навряд чи триватимуть надто довго.

Астрологи не рекомендують у ретро Меркурій займатися довгостроковим плануванням, не робити великі покупки, не вести важливих переговорів і не укладати угоди.

За можливості використовуйте побутову техніку щонайменше, оскільки велика ймовірність поломок.

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