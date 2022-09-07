Овнам - диета, Ракам - деньги. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября 2022 года

Сегодня хорошо было бы добавить ответственности и внимательности в работу, а еще в этот период полезно помогать близким и строить планы на будущее.

Овен

Обратите внимание на свой рацион питания. Возможно, вам стоит добавить в меню несколько полезных продуктов. Помните: профилактика — лучшее лечение. В профессиональном плане день не предвещает особых успехов, но и нервничать поводов не будет.

Телец

Сегодня звезды не рекомендуют вам прислушиваться к советам посторонних и даже родных людей. Не позволяйте окружающим повлиять на ход ваших мыслей. Не суетитесь, не торопитесь — вы все сделаете правильно, если будете учитывать собственные желания.

Близнецы

Хорошее время задуматься о дополнительном заработке. Удачный день для крупных покупок. Смело можно планировать предстоящий отпуск. Также хорошо было бы побаловать себя походом в спа-салон или бассейн — в общем позаботиться о теле.

Рак

Ракам сегодня улыбнется удача в финансовом плане. Не исключены крупные денежные поступлении. Однако не теряйте голову и не тратьте все до копейки. Вечер лучше всего провести в кругу семьи или друзей, отложите поход на масштабные мероприятия.

Лев

Эмоционально сложный день, но не поддавайтесь желанию высказывать свое раздражение всем и каждому. Минимизируйте контакты, побудьте в тишине и в одиночестве — это поможет вам избежать конфликтов как на работе, так и в семье.

Дева

Девам в среду стоит избегать новых знакомств. Относитесь настороженно к тем, кто обещает золотые горы и тщательно проверяйте любую информацию. Партнер порадует вниманием и заботой — ответьте ему взаимностью.

Весы

Весам сегодня можно расслабиться — вас ждут интересные знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. На работе день тоже обещает быть успешным, но постарайтесь все же не спорить с руководством.

Скорпион

Если Скорпионы проявят сегодня инициативу — удача долго будет на их стороне. Сегодняшняя встреча может сильно повлиять на карьеру. не тратьте время на выяснения отношений с бывшими партнерами — на то оно и бывшее, чтобы остаться позади.

Стрелец

Нестандартное мышление и смекалка помогут Стрельцам достичь профессиональных успехов. Больше экспериментируйте и не бойтесь предлагать свои идеи, вы обязательно найдете союзников, среди которых будут и влиятельные люди.

Козерог

Сегодня лучше всего провести время со своей второй половинкой. Окружите ее заботой и вниманием. Откажитесь от громких мероприятий, вечером погуляйте на свежем воздухе.

Водолей

Водолеям сегодня лучше тщательно контролировать эмоции. Несдержанность может вызывать обиды и серьезные разногласия в семье. На работе ждет хорошее предложение, способное существенно улучшить ваше финансовое положение.

Рыбы

Если чувствуете, что вам нужна помощь — не стесняйтесь обратиться к друзьям или коллегам. В то же время не отказывайте, если вас попросят о помощи. Ваши благие деяния вернутся добром уже в ближайшее время.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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