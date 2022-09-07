Овенам – дієта, Ракам – гроші. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 вересня 2022 року

Сьогодні добре було б додати відповідальності та уважності до роботи, а ще в цей період корисно допомагати близьким та будувати плани на майбутнє.

Овен

Зверніть увагу на свій раціон харчування. Можливо, вам варто додати кілька корисних продуктів у меню. Пам'ятайте: профілактика – найкраще лікування. У професійному плані день не віщує особливих успіхів, але й нервувати приводів не буде.

Телець

Сьогодні зірки не рекомендують вам прислухатися до порад сторонніх і навіть рідних людей. Не дозволяйте оточенню вплинути на перебіг ваших думок. Не метушіться, не поспішайте — ви все зробите правильно, якщо враховуватимете власні бажання.

Близнюки

Гарний час задуматися про додатковий заробіток. Вдалий день для великих покупок. Сміливо можна планувати майбутню відпустку. Також добре було б побалувати себе походом у спа-салон чи басейн — загалом подбати про тіло.

Рак

Ракам сьогодні посміхнеться успіх у фінансовому плані. Цілком ймовірні великі фінансові надходження. Однак не втрачайте голову і не витрачайте все до копійки. Вечір найкраще провести у родинному колі або друзів, відкладіть похід на масштабні заходи.

Лев

Емоційно складний день, але не піддавайтеся бажанню висловлювати своє роздратування всім і кожному. Мінімізуйте контакти, спонукайте в тиші і на самоті — це допоможе уникнути конфліктів як на роботі, так і в сім'ї.

Діва

Дівам у середу варто уникати нових знайомств. Ставтеся насторожено до тих, хто обіцяє золоті гори і ретельно перевіряйте будь-яку інформацію. Партнер порадує увагою та турботою — дайте відповідь йому взаємністю.

Терези

Терезам сьогодні можна розслабитися — на вас чекають цікаві знайомства, які можуть перерости в романтичні стосунки. На роботі день теж обіцяє бути успішним, але постарайтеся все ж таки не сперечатися з керівництвом.

Скорпіон

Якщо Скорпіони виявлять сьогодні ініціативу — успіх довго буде на їхньому боці. Сьогоднішня зустріч може сильно вплинути на кар'єру. не витрачайте час на з'ясування стосунків із колишніми партнерами — на те він і колишній, щоб залишитися позаду.

Стрілець

Нестандартне мислення та кмітливість допоможуть Стрільцям досягти професійних успіхів. Більше експериментуйте та не бійтеся пропонувати свої ідеї, ви обов'язково знайдете союзників, серед яких будуть і впливові люди.

Козеріг

Сьогодні найкраще провести час зі своєю другою половинкою. Оточіть її турботою та увагою. Відмовтеся від гучних заходів, увечері погуляйте на свіжому повітрі.

Водолій

Водоліям сьогодні краще ретельно контролювати емоції. Нестриманість може викликати образи та серйозні розбіжності у сім'ї. На роботі чекає гарна пропозиція, здатна суттєво покращити ваше фінансове становище.

Риби

Якщо відчуваєте, що вам потрібна допомога, не соромтеся звернутися до друзів чи колег. Водночас не відмовляйте, якщо вас попросять про допомогу. Ваші добрі діяння повернуться добром вже найближчим часом.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ