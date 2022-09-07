Близнецы, Весы и Стрельцы. Что говорит таролог про 7 сентября 2022 года?

Карты Таро предвещают, що сегодня любые начинания будут успешными, но многие знаки рискуют попасть под влияние страстей.

Овен

Карта дня "Король жезлов"

Хороший день для развития перспектив — при условии, если вам удастся сдерживать эмоции и не терять холодный рассудок. Также сегодня вероятны весовые финансовые поступления.

Телец

Карта дня "Смерть"

День, когда лучше не проявлять высокую активность на работе. Не пытайтесь влиять на ситуацию, лучше отпустите ее, судьба будет доброжелательна сегодня и благосклонна к вам.

Близнецы

Карта дня "Тройка кубков"

Сдержанность — ваш лучший друг сегодня. Она поможет не поддаваться на соблазны, которые угрожают вашей карьере. В личном плане наоборот проявите искренние эмоции.

Рак

Карта дня "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Возможно, вы встретите свою вторую половинку или же кардинально смените сферу занятости.

Лев

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время перемен. Если сегодня поступит предложение сменить род деятельности — не отказывайтесь. Новые встречи могут перерасти в очень выгодное сотрудничество.

Дева

Карта дня "Колесница"

Любое дело, за которое вы возьметесь сегодня будет вам посильно. Практически везде вас ждет успех. Но все же проявите упорство и трудолюбие.

Весы

Карта дня "Король мечей"

Все трудности будут сегодня решаться без особых усилий с вашей стороны. именно сегодня у вас есть шанс решить старую проблему и навсегда забыть о ней.

Скорпион

Карта дня "Туз кубков"

Замечательный день, который способен принести вам много радостных событий, позитив и даже любовь. Будьте готовы к подаркам судьбы и приятным сюрпризам как дома, так и на работе.

Стрелец

Карта дня "Королева жезлов"

День благоприятен для любых начинаний. Сегодня хорошо инвестировать деньги в недвижимость, заключать долгосрочные контракты и другие финансовые сделки. Не забудьте сказать близким, как вы их любите.

Козерог

Карта дня "Паж жезлов"

Вы уже давно готовы к переменам в своей жизни — сегодня именно тот день. Любое начало будет иметь благоприятное развитие. Не бойтесь нового, но помните о прошлых ошибках и не повторяйте их больше.

Водолей

Карта дня "Семерка мечей"

Возьмите инициативу в свои руки и покажите руководству, насколько вы талантливы и сосредоточены на успешном результате. Сегодня лучше избегать конфликтов на бытовом уровне и не превышать скорость на дороге.

Рыбы

Карта дня "Четверка мечей"

Если чувствуете усталость — отложите все дела и отдохните. Не работайте через силу — это не даст хороших результатов. Проведите день с близкими людьми, а накопившуюся энергию вы хорошо используете завтра.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl