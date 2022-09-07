Близнюки, Терези та Стрільці. Що каже таролог про 7 вересня 2022 року?

Карти Таро віщують, що сьогодні будь-які починання будуть успішними, але багато знаків ризикують потрапити під вплив пристрастей.

Овен

Карта дня "Король жезлів"

Хороший день для розвитку перспектив — за умови, якщо вам вдасться стримувати емоції і не втрачати холодного розуму. Також сьогодні ймовірні вагові фінансові надходження.

Телець

Карта дня "Смерть"

День, коли краще не виявляти високу активність на роботі. Не намагайтеся впливати на ситуацію, краще відпустіть її, доля буде доброзичливою сьогодні і прихильною до вас.

Близнюки

Карта дня "Трійка кубків"

Стриманість — ваш найкращий друг сьогодні. Вона допоможе не піддаватися спокусам, які загрожують вашій кар'єрі. В особистому плані навпаки проявіть щирі емоції.

Рак

Карта дня "Страшний Суд"

Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Можливо, ви зустрінете свою другу половинку або кардинально зміните сферу зайнятості.

Лев

Карта дня "Вісімка кубків"

Час змін. Якщо сьогодні надійде пропозиція змінити рід діяльності, не відмовляйтеся. Нові зустрічі можуть перерости у дуже вигідну співпрацю.

Діва

Карта дня "Колісниця"

Будь-яка справа, за яку ви візьметеся сьогодні, буде вам посильно. Практично скрізь на вас чекає успіх. Але все ж таки проявите завзятість і працьовитість.

Терези

Карта дня "Король мечів"

Всі труднощі сьогодні вирішуватимуться без особливих зусиль з вашого боку. саме сьогодні у вас є шанс розв'язати стару проблему та назавжди забути про неї.

Скорпіон

Карта дня "Туз кубків"

Чудовий день, який може принести вам багато радісних подій, позитив і навіть любов. Будьте готові до подарунків долі та приємних сюрпризів як вдома, так і на роботі.

Стрілець

Карта дня "Королева жезлів"

День сприятливий для будь-яких починань. Сьогодні добре інвестувати гроші в нерухомість, укладати довгострокові контракти та інші фінансові угоди. Не забудьте сказати близьким, як ви їх любите.

Козеріг

Карта дня "Паж жезлів"

Ви вже давно готові до змін у своєму житті сьогодні саме той день. Будь-який початок матиме сприятливий розвиток. Не бійтеся нового, але пам'ятайте про попередні помилки і не повторюйте їх більше.

Водолій

Карта дня "Сімка мечів"

Візьміть ініціативу у свої руки та покажіть керівництву, наскільки ви талановиті та зосереджені на успішному результаті. Сьогодні краще уникати конфліктів на побутовому рівні та не перевищувати швидкість на дорозі.

Риби

Карта дня "Четвірка мечів"

Якщо відчуваєте втому — відкладіть усі справи та відпочиньте. Не працюйте через силу — це не дасть добрих результатів. Проведіть день з близькими людьми, а енергію, що накопичилася, ви добре використовуєте завтра.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl