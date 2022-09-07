Раки, Львы и Водолеи. Топ-3 знака Зодиака, которым очень повезет в сентябре 2022

Для некоторых знаков Зодиака в сентябре этого года звезды подготовили настоящий парад из удач и везений.

Рак

Для Раков сентябрь будет удачным и продуктивным в профессиональной сфере и финансах. Вы легко будете зарабатывать большие суммы и так же легко можете их тратить. Это время, когда можно покупать недвижимость или автомобиль, делать капитальные ремонты дома или инвестировать в дорогое образование детей, планировать путешествия на острова или дарить любимым женщинам дорогие украшения. Что бы вы не сделали в сентябре — все будет в радость и не повлияет на вашу финансовую независимость и стабильность. Воспользуйтесь же такой благосклонностью звезд!

Лев

Львам также повезет в сентябре. Львы-артисты, Львы-преподаватели, Львы-финансисты — вы сможете сорвать настоящий джек-пот в своей профессиональной среде и это, естественно, благоприятно скажется на вашей репутации и на вашем финансовом положении. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака как никогда. Ваш острый ум и прекрасное чувство юмора заметят представители противоположного пола и, вероятней всего, яркий осенний роман вам гарантирован. В семейных Львов тоже все будет прекрасно в этом сентябре, но им стоит немного постараться — проявить особое внимание и деликатность к своему партнеру.

Водолей

Водолеи, вы уже запланировали отпуск? Если нет, то поспешите! Этот сентябрь даст вам прекрасную возможность отдохнуть, набраться сил, восстановить здоровье и моральные силы. При этом, все расходы, которые вы понесете, вскоре восстановятся за счет новых хороших поступлений. Для работающих Водолеев это удачный месяц для экспортных и импортных операций, крупных бытовых покупок, финансовых вложений. В любви в этом сентябре вы тоже везунчики — одинокие Водолеи имеют высокие шансы встретить свою половинку, а семейные — укрепить отношения, посмотрев на своего партнера с новой, неожиданной стороны.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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