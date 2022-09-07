Раки, Леви та Водолії. Топ-3 знаків Зодіаку, яким дуже пощастить у вересні 2022 року

Для деяких знаків Зодіаку у вересні цього року зірки підготували справжній парад із успіхів і везінь.

Рак

Для Раків вересень буде вдалим і продуктивним у професійній сфері та фінансах. Ви легко зароблятимете великі суми й так само легко можете їх витрачати. Це час, коли можна купувати нерухомість чи автомобіль, робити капітальні ремонти будинку чи інвестувати в дорогу освіту дітей, планувати подорожі на острови чи дарувати коханим жінкам дорогі прикраси. Що б ви не зробили у вересні — все буде на радість і не вплине на вашу фінансову незалежність і стабільність. Скористайтеся такою прихильністю зірок!

Лев

Левам також пощастить у вересні. Леви-артисти, Леви-викладачі, Леви-фінансисти — ви зможете зірвати справжній джек-пот у своєму професійному середовищі, і це, природно, сприятливо позначиться на вашій репутації та на вашому фінансовому становищі. Зірки будуть прихильні до представників цього знаку, як ніколи. Ваш гострий розум і прекрасне почуття гумору помітять представники протилежної статі, й, найімовірніше, яскравий осінній роман вам гарантований. У сімейних Левів теж усе буде чудово цього вересня, але їм варто трохи постаратися — виявити особливу увагу й делікатність до свого партнера.

Водолій

Водолії, ви вже запланували відпустку? Якщо ні, то поспішіть! Цей вересень дасть вам чудову можливість відпочити, набратися сил, відновити здоров'я та моральні сили. До того ж усі витрати, які ви понесете, незабаром відновляться за рахунок нових хороших надходжень. Для Водоліїв, які працюють, це вдалий місяць для експортних та імпортних операцій, великих побутових покупок, фінансових вливань. У коханні в цьому вересні ви теж щасливчики — самотні Водолії мають високі шанси зустріти свою половинку, а сімейні — зміцнити стосунки, подивившись на свого партнера з нового, несподіваного боку.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

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