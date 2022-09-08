Неверная супруга и элегантная леди. Интересные факты о Лиз Трасс

Член Консервативной партии Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании и ее уже сравнивают с "железной леди" Маргарет Тэтчер

47-летняя Лиз Трасс набрала в общей сложности 81 326 голосов, и победила своего оппонента Риши Сунака, набравшего 60 399 голосов на выборах от Консервативной партии. Теперь Лиз переедет в знаменитую резиденцию на Даунинг-стрит и каждый ее шаг будет внимательно изучатся таблоидами.

Сравнение с Маргарет Тэтчер, "железной леди", которая занимала пост премьер-министра в 1979—1990 годах, неизбежно, и Фокус собрал самые интересные факты об Элизабет Трасс, помимо тех, что касаются ее политического курса.

Ее полное имя — Мэри Элизабет Трасс.

[ + – ] Лиз Трасс, как истинная британка, предпочитает виски Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

Лиз Трасс стала 56-м премьер-министром Соединенного Королевства и только третьей женщиной, занимающей высшую должность после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде, Англия, в семье Джона Кеннета, профессора математики, и Присциллы Мэри Трасс (урожденной Грасби), медсестры и педагога. Родители Лиз придерживались крайне левых взглядов и детей своих также заинтересовали политикой.

Удивительно, но в юности Трасс протестовала против монархии и политики Маргарет Тэтчер с которой ее сейчас сравнивают.

[ + – ] Лиз Трасс в юности Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

"Мы все совершаем ошибки, у всех нас были подростковые злоключения, и это было моим. Кто-то занимается сексом, наркотиками и рок-н-роллом, я была в либерал-демократах. Мне жаль", — говорила Лиз о своих прошлых убеждениях.

Она изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже в Оксфорде и окончила его в 1996 году.

В 2000 году она вышла замуж за Хью О'Лири, бухгалтера. У них две дочери: 16-летняя Фрэнсис и 13-летняя Либерти.

[ + – ] Лиз Трасс с супругом Хью О'Лири Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

Но у Лиз Трасс был роман с бывшим членом парламента Марком Филдом. Роман продлился 18 месяцев и закончился в 2005 году. 12-летний брак Филда закончился скандальным разводом, Трасс свой брак сохранила.

Она стала членом Консервативной партии в 1996 году, также занимала пост госсекретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития.

[ + – ] Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

Трасс знает, что ее сравнивают с Маргарет Тэтчер, но неоднократно сообщала, что она не является "клоном" знаменитого премьер-министра. При этом она успешно наследует ее деловой и сдержанный стиль.

Лиз Трасс – активный пользователь соцсетей и регулярно выкладывает фотов Instagram. Еще недавно там было 35 тысяч подписчиков, но после того, как она стала премьер-министром, количество подписчиков превысило 90 тысяч.

Она ненавидит проигрывать. Когда Лиз была маленькой, ее семья часто коротала вечера за настольными играми, но ее младший брат признался, что едва она понимала, что выиграть в Cluedo или "Монополию" не получится, она просто сбегала из-за стола.

Стиль Лиз Трасс особенно привлекает журналистов своим модным стилем. Она предпочитает простые силуэты, яркие цвета и уютные английские пальто. Также в числе ее фаворитов брюки-кюлоты и блейзеры. Носит она и блузки с бантами, схожие с теми, которые любила Маргарет Тэтчер. А туфли новый премьер Великобритании выбирает на высоком, но устойчивом каблуке.